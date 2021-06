Politik Kamp-Lintfort: René Schneider will wieder in den Landtag

Kamp-Lintfort. Die SPD im Kreis Wesel lädt mit Blick auf die Landtagswahl im nächsten Jahr zur Kandidatenkür: René Schneider wirft seinen Hut wieder in den Ring.

Am 15. Mai 2022 findet die Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen statt. Die SPD im Kreis Wesel will bereits jetzt den Kandidaten oder die Kandidatin für den Landtagswahlkreis 57 Wesel II, zu dem auch Kamp-Lintfort gehört, nominieren. Besondere Neuerung für den Wahlkreis ist, dass auf Beschluss des Landtages die Wahlkreisgrenzen verschoben wurden und nun die rechtsrheinische Stadt Voerde zum Wahlkreis gehört (vormals WK58) und der Ortsteil Vluyn dafür in den Wahlkreis 59 verschoben wurde.

Um die Genossinnen und Genossen in Voerde noch besser kennenzulernen und den Schulterschluss innerhalb des Wahlkreises auch über den Rhein hinaus zu suchen, findet die Wahlkonferenz am 1. Juli in Voerde statt. Wegen der Coronapandemie hat der Kreisvorstand darüber hinaus den Delegiertenkörper deutlich auf 35 Delegierte verkleinert. Amtsinhaber René Schneider hat bereits angekündigt, wieder für den Wahlkreis kandidieren zu wollen, dennoch können selbst am Tag der Aufstellung noch weitere Genossinnen und Genossen kandidieren.

Täglich wissen, was in Moers und Umland passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Moers-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Moers und Umland