Kamp-Lintfort: Rauchmelder löst Einsatz der Feuerwehr aus

Einsatz an der Ringstraße in Kamp-Lintfort

Kamp-Lintfort. In Kamp-Lintfort musste die Feuerwehr am Samstag zu einem Brand ausrücken. Vermutet wurde, dass sich noch eine Person in der Wohnung befand.

In Kamp-Lintfort musste die Feuerwehr am Samstag zu einem Einsatz ausrücken. Ein ausgelöster Heimrauchmelder in einem Mehrfamilienhaus an der Ringstraße hat gegen 15.28 Uhr das Ausrücken der Feuerwehr Kamp-Lintfort erforderlich gemacht, heißt es in einer Mitteilung der Feuerwehr. Als die Einsatzkräfte eintrafen, sahen sie, dass Rauch unter der Wohnungstür im Obergeschoss austrat und sich bereits in den Flur ausbreitete.

Wegen der Meldungen von Bewohnern mussten die Einsatzkräfte davon ausgehen, dass sich in der Wohnung eine gefährdeten Person befand. Die Polizei hatte bereits eine umfangreiche Erkundung durchgeführt und die Räumung des Gebäudes eingeleitet. Aufgrund der gebotenen Eile wurde die Wohnungstür gewaltsam geöffnet und eine sofortige Brandbekämpfung vorbereitet.

Mehr aus Kamp-Lintfort und Umgebung? Gibt es hier.

In der verrauchten Wohnung stellten die Einsatzkräfte fest, dass auf einem eingeschalteten Herd Essen abgestellt war. Glücklicherweise befand sich keine Person in der Wohnung. Zur Entrauchung setzte die Feuerwehr einen Lüfter ein.

Insgesamt waren 50 Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei eine knappe Stunde im Einsatz. Im Einsatz waren die Löscheinheiten aus Hoerstgen, Saalhoff und Stadtmitte. Die Ringstraße wurde im betroffenen Bereich durch die Polizei vorübergehend gesperrt.

Täglich wissen, was in Moers und Umland passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Moers-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Moers und Umland