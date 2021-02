Kamp-Lintfort: Räuber mit Messer überfällt Lotto-Laden

Symbolbild. Die Polizei in Kamp-Lintfort fahndet nach einem Räuber, der eine Lotto-Annahmestelle überfallen hat

Kamp-Lintfort. Nach einem Überfall auf eine Lotto-Annahmestelle in Kamp-Lintfort sucht die Polizei auch Zeugen. Der Täter flüchtete unerkannt zu Fuß.

Ein bisher unbekannter Räuber hat am Freitagabend in Kamp-Lintfort eine Lotto-Annahmestelle überfallen. Er bedrohte die Inhaberin mit einem Messer und raubt Geld aus der Kasse.

Gegen 18 Uhr hatte der auf etwa 16 bis 20 Jahre geschätzte Mann das Geschäft an der Kattenstraße betreten, berichtete die Polizei am Freitagabend. Mit einem Messer bewaffnete zwang er die Geschäftsinhaberin, die Kasse zu öffnen und ihm Bargeld zu geben. „Vermutlich aus Ungeduld trat er schließlich selbst an die Kasse heran“, teilte die Polizei mit.

Wie viel Geld er erbeutete, berichtete die Polizei nicht. Der Täter flüchtete zu Fuß in Richtung Ebertstraße. Er ist etwa 1,65 Meter groß und war mit einem schwarzen Kapuzenpullover bekleidet und einer schwarzen Maske.

Die Polizei sucht auch nach Zeugen und bittet um Hinweise an dei Wache in Kamp-Lintfort, Telefonnummer 02842/934-0.

