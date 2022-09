Kamp-Lintfort: Rad fahren für Frauenrechte und Freiheit

Der „Fancy Women Bike Ride” startete am Sonntag in Kamp-Lintfort am Rathausplatz.

Kamp-Lintfort. „Fancy Women Bike Ride“ in Kamp-Lintfort: Mit einer Radtour treten Frauen für ihre Rechte und die Freiheit ein – mit breiter Unterstützung.

Am Sonntag waren alle Frauen zu einer gemeinsamen Radtour in Kamp-Lintfort eingeladen. Bei der Veranstaltung „Fancy Women Bike Ride” radeln Frauen weltweit für Frauenrechte, Freiheit und Lebensfreude.

Das Frauennetzwerk Altsiedlung veranstaltete mit Unterstützung der Integrationsagentur der Arbeiterwohlfahrt (Awo) und des Projektes „Bewegt und Gesund im Quartier“ der Stadt zum zweiten Mal den „Fancy Women Bike Ride“ in Kamp-Lintfort. Im Jahr 2021 hatte die Berliner Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz die Tour zur „Grünen Verkehrsbewegung des Jahres“ gewählt. Die Tour in Kamp-Lintfort startete am Rathausplatz, das Ende war am Tierpark Kalisto am Zechenpark geplant.

