Kamp-Lintfort: Premiere für die Hochzeitsmesse im „Lufre“

Stefanie Kox, Larissa Bauer, Nina Beckmann und Nicole Bialdyga (von links) stellen in Kamp-Lintfort aus.

Kamp-Lintfort. Eine Hochzeitsmesse im Kamp-Lintforter Zechenpark? Doch, das geht - und wie. Beim „Lufre-Yes-Day“ wurde am Sonntag viel geboten.

Am Sonntag hat im „Lufre“ in Kamp-Lintfort die erste Hochzeitsmesse stattgefunden. Das „Lufre“ ist ein ehemaliges Lüftergebäude der Zeche Friedrich-Heinrich im Zechenpark. Allein in diesem Jahr ist die stilvoll sanierte und renovierte Industriehalle bereits für 57 Hochzeitsfeiern gebucht, auch die ersten Termine für 2024 und 2025 sind bereits vergeben.

Jetzt sind Sophie Bloch und David Bineschpayouh den nächsten Schritt gegangen. Ihre Hochzeitsmesse mit dem Titel „Lufre Yes Day“lockte am Sonntag Menschen aus Kamp-Lintfort und Umgebung in den Zechenpark. Zu sehen gab es viel von Brautmode über Trauringe bis zu Deko und Blumen.

Die geeignete Tisch-Deko durfte beim „Lufre-Yes-Day“ nicht fehlen. Foto: Oleksandr Voskresenskyi / FUNKE Foto Services

