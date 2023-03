Kamp-Lintfort: Polizeikontrolle endet mit einer Festnahme

Kamp-Lintfort. Bei einer Kontrolle fällt Polizeibeamten ein 21-jähriger Kamp-Lintforter auf. Als sie ihn durchsuchen, finden sie Röhrchen mit weißem Pulver.

Mit der „Aktion sicher leben – Bekämpfung der bürgerbelastenden Kriminalität“ will die Polizei im Kreis Wesel die gestiegene Straßenkriminalität im Kreisgebiet bekämpfen. Im Rahmen dieser Aktion sind Polizistinnen und Polizisten regelmäßig im Kreis unterwegs. So auch am Dienstag in Kamp-Lintfort. Neben zahlreichen Kontrollen, die unter anderem Ordnungswidrigkeiten zu Tage brachten, ging den Polizistinnen und Polizisten aber auch ein ganz besonderer „Fisch“ ins Netz, wie die Behörde berichtet:

An der Moerser Straße in Höhe einer Spielstation fiel ihnen gegen 13.45 Uhr ein junger Mann auf, der dort zu Fuß den Gehweg in Richtung Innenstadt entlang lief. Als sie den 21-jährigen Kamp-Lintforter überprüften, stellten sie bereits starken Cannabisgeruch bei ihm fest. Bei der anschließenden Durchsuchung fanden die Polizisten unter anderem ein Butterflymesser, diverse Kunststoffröhrchen mit weißem Pulver und eine größere Menge Bargeld. Daraufhin nahmen die Beamten den 21-Jährigen vorläufig fest. Eine anschließende Durchsuchung seiner Wohnung führte zu weiteren Betäubungsmittelfunden. Darüber hinaus stellten die Polizisten einen gestohlenen E-Scooter sicher. Den Kamp-Lintforter erwartet jetzt ein Strafverfahren.

