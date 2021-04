Kamp-Lintfort: Polizei sucht Zeugen zu Brand in Carport

Kamp-Lintfort. In der Nacht brannten Mülltonnen und Sperrmüll in einem Carport an der Ringstraße. Die Flammen griffen auf ein Gerätehaus über. Hoher Sachschaden.

Aus bislang noch ungeklärter Ursache kam es in der Nacht zu Samstag auf der Ringstraße in Kamp-Lintfort zu einem Feuer. Gegen 3.06 Uhr brannten mehrere Abfalltonnen und abgelagerter Sperrmüll in einem Carport. Durch die Flammen wurde der Carport sowie ein Gerätehaus aus Holz komplett zerstört. Die Bewohner der beiden angrenzenden Häuser konnten ihre Wohnungen glücklicherweise rechtzeitig verlassen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 30.000 Euro, Personen wurden glücklicherweise nicht verletzt.

Die Löscheinheiten der Feuerwehr aus Kamp-Lintfort Stadtmitte, Hoerstgen und Saalhoff konnten den Brand laut eigener Aussage schnell unter Kontrolle bringen. In einem nebenstehenden Gebäude musste ein Lüfter aufgestellt werden, um den gefährlichen Rauch zu entfernen. Der Rüstzug Stadtmitte unterstützte die Einsatzkräfte unter anderem mit technischem Gerät.

Insgesamt waren 50 Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei knapp drei Stunden im Einsatz. Die Ringstraße und ein Teilbereich der Friedrich-Heinrich-Allee wurden für die Dauer des Einsatzes durch die Polizei gesperrt.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Kamp-Lintfort unter 02842/9340 entgegen.