Kamp-Lintfort: Polizei sucht nach Bus-Unfall Caddy-Fahrer

In Kamp-Lintfort ist es am Montag zu einem Unfall gekommen.

Kamp-Lintfort. Nach einem Unfall mit einem Bus in einem Kamp-Lintforter Stadtteil sucht die Polizei den Fahrer / die Fahrerin des entgegenkommenden Wagens.

Weil sie einem Fahrzeug ausweichen musste, ist eine Busfahrerin in Kamp-Lintfort mit ihrem Fahrzeug gegen einen Baum gefahren. Das berichtet die Polizei im Kreis Wesel am Dienstag.

Am Montag gegen 12 Uhr war die 57-Jährige aus Moers demnach mit dem Bus auf der Schlossallee in Richtung des Stadtteils Hoerstgen unterwegs. In Höhe einer Kurve, unmittelbar vor der Grundstückseinfahrt eines dortigen Biohofes, kam ihr ein bislang unbekannter Fahrer eines grauen VW Caddy entgegen.

Der Fahrer oder die Fahrerin fuhr dabei auf die Gegenfahrbahn, so dass die Busfahrerin nach rechts ausweichen musste, um einen Zusammenstoß mit dem Wagen zu vermeiden. Hierbei stieß sie gegen einen Baum. Die Moerserin bleib unverletzt, an dem Bus entstand jedoch Sachschaden.

Der Fahrer des VW Caddys setzte seine Fahrt anschließend in Richtung Sevelen fort. Fahrgäste waren zum Zeitpunkt des Unfalls nicht im Bus. Die Polizei in Kamp-Lintfort bittet den oder die Fahrerin des grauen VW Caddy sowie weitere Zeugen, sich unter der Telefonnummer 02842 / 9340 zu melden.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Moers und Umland