Kamp-Lintfort: Polizei sucht jungen Räuber

Kamp-Lintfort. Eine Seniorin wurde am Donnerstag an der Markgrafenstraße geschubst und ihrer Handtasche beraubt. Der Täter flüchtete Richtung Montplanetstraße.

Die Polizei in Kamp-Lintfort sucht Zeugen, die etwas zu einem Überfall auf eine Seniorin am Donnerstagnachmittag an der Markgrafenstraße sagen können. Gegen 14.30 Uhr schubste dort ein Unbekannter eine 83-Jährige, als sie gerade eine Hauseingangstür öffnen wollte. Die Seniorin fiel daraufhin zu Boden. Diesen Augenblick nutzte der Räuber, um die Tasche der Kamp-Lintforterin zu greifen und in Richtung Montplanetstraße zu rennen.

Trotz des Sturzes verfolgte die 83-Jährige den Unbekannten kurz, verlor ihn dann aber aus den Augen. Eine unbekannte Zeugin beteiligte sich ebenfalls an der Verfolgung und kümmerte sich anschließend um die 83-Jährige. Die Handtasche der Seniorin konnte anschließend durch einen weiteren Zeugen aufgefunden werden. Der Inhalt der Tasche war laut Polizei offensichtlich noch komplett.

Der unbekannte Täter ist etwa 16 Jahre alt, 170 bis 180 cm groß, hat blonde, kurze Haare und war dunkel bekleidet. Alle Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Kamp-Lintfort unter 02842 / 934-0 zu melden.

