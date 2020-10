Kamp-Lintfort: Polizei sucht Autofahrerin nach Rad-Unfall

Kamp-Lintfort. In Kamp-Lintfort stürzt ein 13-Jähriger, als eine Autofahrerin abbiegt. Die Folgen spürt er erst daheim. Die Polizei hat Tipps für den Unfallort.

Nach einem Unfall am Dienstagabend in Kamp-Lintfort sucht die Polizei eine Autofahrerin und Zeugen.

Nach Angaben der Polizei vom Mittwoch war ein 13-jähriger Radfahrer aus Kamp-Lintfort am Dienstag gegen 18 Uhr auf dem Radweg der Ebertstraße unterwegs. Er kam aus Richtung Haarbeckstraße und fuhr in Richtung Moerser Straße. Zur gleichen Zeit wollte eine unbekannte Fahrerin eines silberfarbenen VW Golfs in Höhe der Alfredstraße in die Ebertstraße einbiegen. Die Folge: Der Radfahrer musste bremsen und stürzte.

Die Fahrerin stieg laut Mitteilung anschließend aus und erkundigte sich nach dem Gesundheitszustand des Jungen. Daheim stellte der 13-Jährige dann fest, dass er leicht verletzt worden war. Die Polizei bittet jetzt die Fahrerin sowie weitere Zeugen, sich auf der Wache in Kamp-Lintfort zu melden (02842 / 9340) und liefert diese Beschreibung der Autofahrerin: 45 – 50 Jahre alt, schlanke Figur, blonde Haare, unter anderem bekleidet mit einer blauen Jeans.

Ein genereller Hinweis der Polizei: Eine Einigung am Unfallort mit minderjährigen Unfallbeteiligten ist nur mit Zustimmung der Erziehungsberechtigten möglich. Die Polizei rät auch in solchen Fällen: „Ziehen Sie im Zweifel immer die Polizei (kostenfreier Notruf 110) hinzu.“