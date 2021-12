Kamp-Lintfort: Polizei fandet nach mutmaßlichen Dieben

Kamp-Lintfort. Nach einem Diebstahl in Kamp-Lintfort Ende August fahndet die Polizei mit einem Foto nach zwei Tatverdächtigen. Die Beute hat einen hohen Wert.

Die Polizei sucht mit einem Foto nach zwei Männern, die im Verdacht stehen, am 31. August Kosmetikprodukte in einem Drogeriemarkt auf der Moerser Straße in Kamp-Lintfort gestohlen zu haben.

Das Diebesgut hat laut einer Mitteilung der Polizei vom Freitag einen vierstelligen Wert. Eine Kamera hat die beiden Ladendiebe beobachtet. Die Polizei fragt: Wer kennt die Männer und weiß, wo sie sich jetzt aufhalten? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Kamp-Lintfort, 02842 / 9340.

Mit diesem Foto fahndet die Polizei nach den Tatverdächtigen. Foto: Polizei

