Kamp-Lintfort: Polizei ermittelt Unbekannten vom Zechenpark

Kamp-Lintfort. Der Polizei ist es mit Hilfe von Zeugen gelungen, den Unbekannten aus dem Zechenpark zu identifizieren. Hinweise auf eine Straftat gibt es nicht.

Die Polizei hat jetzt mit Hilfe von Zeugenhinweisen den Mann ermittelt, der auf dem Gelände der Landesgartenschau Kindern und auch Erwachsenen aufgefallen war (wir berichteten).

Am Montagabend gegen 20 Uhr hatten Zeugen der Polizei erstmals von einem unbekannten Mann berichtet, der sich in Höhe des alten Förderturms zu Fußball spielenden Kindern gesellt haben soll. Er habe Bier getrunken und den Kindern erzählt, dass er ihr Schiedsrichter sei. Eine Zeugin hatte laut Polizei außerdem berichtet, dass der Mann die Kinder hin und wieder auch in den Arm nehme. Nachdem die Polizei am Montagabend auf dem Gelände unterwegs war und den Mann aus der Ferne gesehen hatte, war dieser mit einem E-Scooter geflüchtet.

Hinweise darauf, dass der Mann Straftaten verübt hat, liegen nicht vor, hieß es seitens der Polizei am Donnerstagmittag.

