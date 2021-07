Kamp-Lintfort: Pkw überschlägt sich auf der A 57 im Regen

Kamp-Lintfort. Auf regennasser Fahrbahn geriet der Pkw einer 26-Jährigen aus Wesel ins Schleudern und überschlug sich. Die Fahrerin wurde schwer verletzt.

Am Dienstagabend hat sich eine 26 Jahre alte Frau aus Wesel bei einem Unfall auf der A 57 bei Kamp-Lintfort schwer verletzt. Sie war mit ihrem Pkw von der regennassen Fahrbahn abgekommen.

Zur Unfallzeit war sie mit ihrem Opel auf der A 57 in Richtung Nimwegen unterwegs. In Höhe Kamp-Lintfort geriet der Pkw bei regennasser Fahrbahn ins Schleudern, kam nach rechts von der Fahrbahn ab, überschlug sich mehrfach und landete schließlich im Grünstreifen. Die Fahrerin erlitt dabei schwere Verletzungen, die stationär in einer Klinik behandelt werden.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Moers und Umland