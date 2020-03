Die Tipps aus dem in der Regel prall gefüllten Veranstaltungskalender auf der Homepage der Stadt Kamp-Lintfort sind wegen der Coronavirus-Pandemie in diesen Tagen mit Vorsicht zu genießen. Nachdem in NRW die Regelung in Kraft getreten ist, Veranstaltungen mit mehr als 1000 Menschen abzusagen, gehen immer mehr Veranstalter auch dazu über, bereits kleinere Veranstaltungen zu verschieben oder abzusagen – auch in Kamp-Lintfort.

„Wir halten uns an den Erlass des Landes, zu prüfen, ob kleinere Veranstaltungen mit weniger als 1000 Besuchern stattfinden können“, sagt Bürgermeister Christoph Landscheidt. Das habe die Verwaltung am Mittwoch getan und entschieden, die beiden in dieser und in der kommenden Woche geplanten Veranstaltungen in der Stadthalle (14. März: Sebastian Pufpaff „Wir nach“ und 18. März: Bühne 69 „Räuber Hotzenplotz“) stattfinden zu lassen. Beide Veranstaltungen seien aktuell nicht ausgebucht. In der Stadthalle selbst würde der Desinfektionsschutz verbessert und über Schutzmaßnahmen, etwa freie Plätze auszunutzen, informiert. „Wir werden das von Fall zu Fall entscheiden“, so Landscheidt mit Blick auf weitere anstehende Veranstaltungen in der Stadthalle oder in der Mediathek. Das geschehe in Abstimmung mit dem Kreis Wesel.

„Wir folgen einem Beschluss unserer Geschäftsführung und werden alle Veranstaltungen ab 25 Teilnehmern absagen“, sagt hingegen der Pressesprecher des St. Bernhard-Krankenhauses, Jörg Verfürth. Dazu zählen in den nächsten Wochen die Patienteninformationsabende und das für den 26. März geplante Gesundheitsforum zum Thema Diabetes in Zusammenarbeit mit der VHS Moers-Kamp-Lintfort. Die bereits laufenden Kurse werden nicht abgesagt, hier solle jeder Teilnehmer für sich selbst entscheiden, so Verfürth. Das Ganze gelte zunächst erst einmal für vier Wochen. „Es ist eine Vorsichtsmaßnahme“, begründet Verfürth die Entscheidung. Da das Krankenhaus bei Veranstaltungen in der Regel mit einem Anmeldeverfahren arbeite, könne man den Teilnehmern relativ problemlos absagen.

Anders sieht es beim Geistlichen und Kulturellen Zentrum Kloster Kamp aus, das im März diverse Veranstaltungen plant und im Museum wie im Gewölbekeller Ausstellungen zeigt. „Es ist alles geöffnet. Wir machen unser Programm so lange, bis eine weisungsbefugte Behörde anders entscheidet“, sagt der Zentrumsleiter Dr. Peter Hahnen. Bis dahin hielte man sich an die empfohlenen Hygienestandards.

Die Hochschule Rhein-Waal hat laut Sprecherin Lea Büren jetzt eine „Taskforce Coronavirus“ eingerichtet, die die Situation täglich beobacht, bewertet und nötige Entscheidungen trifft. Stand jetzt solle im Sommersemester aber alles wie geplant laufen. Trotzdem gibt es auch hier die erste Absage: Der für den 26. März geplante „Girls and Boys Day“ fällt sowohl am Campus Kamp-Lintfort als auch am Campus Kleve aus.