Kamp-Lintfort: Neues CT am St. Bernhard: „Ein Quantensprung“

Das neue CT-System am St. Bernhard-Hospital in Kamp-Lintfort

Kamp-Lintfort. Das Kamp-Lintforter St. Bernhard-Hospital verfügt jetzt über ein modernes Kardio-CT-System. Welche Vorteile es für Herz-Patienten hat.

Das St. Bernhard-Hospital hat einen bedeutenden Schritt in der Bereitstellung hochwertiger medizinischer Bildgebungsdienste gemacht. Das Krankenhaus hat nun das weltweit erste Philips-Computertomographie-System (CT) einer neuen Generation installiert, das in der Lage ist, anspruchsvolle diagnostische Verfahren mit außergewöhnlicher Präzision durchzuführen. Dieses innovative System ist darauf ausgelegt, komplexe Bildgebungsaufgaben zu bewältigen, so insbesondere im Bereich der Kardio-CT.

Die Herz-Kreislauf-Gesundheit ist von entscheidender Bedeutung, und die Kardio-CT ermöglicht eine präzise Beurteilung von koronaren Herzerkrankungen und anderen kardiovaskulären Störungen. Mit dieser fortschrittlichen Technologie kann das Hospital den Patientinnen und Patienten eine noch schnellere und genauere Diagnose bieten, was zu einer effektiveren Behandlung und letztendlich zu besseren Ergebnissen führt.

Das neue CT-System ist nicht nur leistungsstark, sondern auch mit modernsten KI-gestützten Funktionen ausgestattet. Das ermöglicht es, die Strahlendosis während der Bildgebung zu minimieren, ohne die Bildqualität zu beeinträchtigen.

„Wir sind begeistert von der Installation des neuen CT in unserem Krankenhaus. Dieses System ist ein Quantensprung in der medizinischen Bildgebung und wird zweifellos einen positiven Einfluss auf die Gesundheitsversorgung in der Region haben.“, sind sich Privatdozent Dr. Hilmar Kühl (Chefarzt der Radiologie) und Geschäftsführer Josef Lübbers einig. Mit der Installation des hochmodernen CT-Systems ist nun auch der „Umbau“ zur digitalen Radiologie im St. Bernhard-Hospital weitgehend abgeschlossen, in den letzten Monaten wurden auch zwei hochmoderne digitale Röntgenräume eingerichtet.

