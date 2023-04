Kamp-Lintfort: Neues Bier und neues Brot zum Klosterjubiläum

Kamp-Lintfort. Die Bäckerei Büsch und die Brauerei Geilings Bräu machen zum Kloster-Jubiläum gemeinsame Sache: Wann man die neuen Produkte kaufen kann.

Um das 900. Jubiläum von Kloster Kamp niederrhein-typisch zu feiern, hat sich die Bäckerei Büsch jetzt für ein ungewöhnliches Projekt mit der Kamp-Lintforter Brauerei Geilings Bräu zusammengetan: Gemeinsam werden beide eine Braumeisterkruste und ein Brotbier herstellen, erhältlich wird beides ab dem 2. Mai sein.

Noch wird um die beiden Neu-Kreationen ein großes Geheimnis gemacht. Denn sowohl Bier als auch Brot enthalten etwas, was vorher noch nicht bei beiden Unternehmen eingesetzt wurde: Brot und Treber.

Lesen Sie auch: Kamp-Lintfort: Wo heute das Herz von Kloster Kamp schlägt

Wenigstens ein bisschen verrät Bäckermeister und Brot-Sommelier Norbert Büsch vorab: In der Braumeisterkruste wird Treber eingearbeitet werden und im Brotbier gemahlenes Restbrot. Dieser Kreislauf, der so geschaffen wurde, kann als „Food-Upcycling“ bezeichnet werden, also Lebensmittel retten und durch Weiterverarbeitung veredeln.

Für das Brotbier liefert die Bäckerei Büsch gemahlenes Restbrot an die Brauerei Geilings Bräu. Und der Treber, der beim Bierbrauen entsteht, wird nun beim Brot mit eingesetzt. „Ich weiß, dass viele Menschen jetzt ganz neugierig auf sind. Aber sie müssen sich noch bis zum 2. Mai gedulden.“

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Moers und Umland