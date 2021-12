Kamp-Lintfort: Neue Kita Weltenbummler geht an den Start

Die Kita Weltenbummler am Bismarckplatz soll ab Januar 2022 117 Kinder in sechs Gruppen betreuen.

Kamp-Lintfort. Seit November spielen Kinder in der neuen Kita an der Bismarckstraße. Das Vier-Millionen-Projekt entstand in kürzester Bauzeit.

Die Bauzeit klingt rekordverdächtig: Im Februar setzten die Verantwortlichen den symbolischen Spatenstich für die zweigeschossige Kindertagesstätte am Bismarckplatz, seit November spielen nun bereits die ersten Kinder in der neuen zweigeschossigen „Kita Weltenbummler“.

Insgesamt vier Millionen Euro hat die Stadt Kamp-Lintfort in den modernen Kita-Neubau investiert, drei Millionen davon, so der zuständige Dezernent Christoph Müllmann, seien Fördergelder. Dass der Bau so schnell hochgezogen werden konnte, liegt auch an der besonderen Modulbauweise: „Wir haben hier mit einem Holzrahmenbau gearbeitet“, so Architekt Peter Jebbink vom Architekturbüro Hütténes aus Mülheim. Diese Bauweise sei zudem umweltschonend und damit nachhaltig, so Jebbink: „Das ist die Zukunft.“

Rollenspielraum und Atelier

Über 1200 Quadratmeter Nutzfläche verfügt die Kita Weltenbummler nun und hat neben einer Küche für das täglich frisch zubereitete Mittagessen samt Mensa und Gruppenräumen auch vier ganz besondere Funktionsräume: Im „Atelier“ können sich die Kinder unter anderem an kleinen Staffeleien künstlerisch ausprobieren, im „Konstruktionsraum“ entsteht mit Bauklötzen und anderen Materialien täglich Neues, im „Forscher- und Werkraum“ wird unter anderem an einem mit Spiegeln ausgestatteten Forschertisch experimentiert und gewerkelt und im „Rollenspielraum“ erwartet die Kinder eine Mini-Küche, eine Puppenecke und eine kleine Sitzlandschaft…

Im Inneren haben die Architekten mit einem blau-grün-grauen Farbkonzept gearbeitet, das sich komplett über beide Etagen zieht und sich auch in den markanten großen Deckenlampen wiederfindet. Das Außengelände ist bereits bespielbar, nur auf einer Teilfläche muss im Frühjahr noch Rasen eingesät werden.

Auch Medienpädagogik ist Thema

Gemeinsam mit ihrer Stellvertreterin Gina Hardt und dem insgesamt 25-Köpfe starken Team hat Einrichtungsleiterin Alicja Duliba ein Konzept für die Kita erarbeitet, in dem auch Raum für Projekte bleibt: „Im Moment ist Sprachförderung bei uns ein großes Thema“; so die 46-jährige Kamp-Lintforterin. Aber auch Medienpädagogik steht aktuell im Fokus der täglichen Arbeit.

Gestartet war die Kita Weltenbummler als Übergangslösung im letzten Jahr in der ehemaligen Hauptschule im Niersenbruch mit drei Gruppen, seit November wird sie am neuen Standort nun Zug um Zug auf sechs Gruppen erweitert. Anfang 2022 soll sie mit 117 Kindern im U3- und Ü3-Bereich komplett belegt sein.

Mit dem Neubau der Kita am Volkspark, dem Umbau der Kita im Niersenbruch, der Erweiterung der Kita Wirbelwind und dem Umbau der Kita Zechenzwerge an der Kattenstraße soll das Ausbauprogramm der Kita im Stadtgebiet bis auf Weiteres nun seinen Abschluss finden, heißt es bei der Stadt.

