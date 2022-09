Kamp-Lintfort: Neue Erlebnisvoliere fürs Kalisto geplant

200 Wellensittiche sollen in der neuen 600 Quadratmeter großen Anlage ein Zuhause finden.

Kamp-Lintfort. Der Tierpark will für 200.000 Euro eine begehbare Anlage für 200 Wellensittiche bauen. Wann es losgehen und wann die Vögel einziehen sollen.

Der Tierpark Kalistowill seinen Themenschwerpunkt „Haustiere der Welt“ mit der Haltung von Wellensittichen weiter ausbauen. Rund 200.000 Euro werden für den Bau der 600 Quadratmeter großen Erlebnisvoliere benötigt. Der Bau soll im Herbst beginnen und im Frühjahr nächsten Jahres abgeschlossen sein.

200 Wellensittiche in verschiedenen Farben sollen in der Voliere ein neues Zuhause finden. Die Vögel können dort bestaunt und auch aus der Hand gefüttert werden, teilt der Tierpark mit. Wichtig sei dabei, die artgerechte Haltung der Tiere zu verdeutlichen. Die Wellensittiche brauchen für den dringend benötigten Freiflug viel Platz, auch verschiedene Rückzugsmöglichkeiten sind sehr wichtig für die Haltung. Wellensittiche sind sehr soziale Tiere und nicht gerne allein. Auch in freier Wildbahn können sich verschiedene Gruppen von Wellensittichen zu großen Schwärmen zusammenschließen.

Attraktion im Kamp-Lintforter Kalisto mit Tiernähe

„Wir möchten zeigen, dass Sittiche, die häufig ein einsames Dasein in einem kleinen Käfig fristen, eine unglaubliche Attraktion in einer begehbaren Voliere sein können. Wir möchten für das Kalisto und Kamp- Lintfort eine weitere Attraktion mit viel Tiernähe schaffen, die kleine und große Besucher begeistern wird“, formuliert es Reiner Winkendick, Betreiber des Tierparks.

Die Meerschweinchen des Tierparks sollen ebenfalls dorthin umziehen. Eine Teichanlage mit Bachlauf und Koikarpfen soll die Erlebnis-Voliere zusätzlich ergänzen. Die neue Anlage bietet zudem weitere überdachte Sitzplätze, an denen gegessen und getrunken werden kann, und soll auch für Menschen mit multiplen Einschränkungen erlebbar und begehbar sein.

Tierpark aus Kamp-Lintfort hat in den sozialen Medien einen Spendenaufruf gestartet

Für die Realisierung des Projektes hat der Tierpark bereits auf Facebook und Instagram einen Spendenaufruf gestartet. Zusätzlich gibt es laut Mitteilung auch die Möglichkeit, direkt an den Tierpark oder fünf Euro per SMS zu spenden. Dazu müssen Interessierte das Kennwort „Kalisto“ an die 81190 schicken.

Bereits jetzt können auch Patenschaften für die Wellensittiche abgeschlossen werden. Darüber hinaus werden für ein Jahr Werbeflächen vermietet. Die etwa 2,5 Meter x 1,7 Meter großen Werbeflächen sollen 800 Euro zuzüglich Mehrwertsteuer kosten. „Wellensittiche haben wir aber schon genug. Da brauchen wir keine Abgaben mehr. Andere Zoos, aber auch das Tierheim Krefeld haben schon Tiere in Aussicht gestellt“ so Jana Beltermann, Cheftierpflegerin im Kalisto.

