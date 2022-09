Kamp-Lintfort: Naturfreunde feiern ihren 100. Geburtstag

Kamp-Lintfort. Die Naturfreunde Deutschlands haben seit 100 Jahren einen Ableger in Kamp-Lintfort. Warum der Verein im Nationalsozialismus verboten war.

Die Ortsgruppe Kamp-Lintfort der Naturfreunde Deutschlands hat am Wochenende ihr 100-jähriges Bestehen gefeiert. In seiner Festansprache erinnerte der Vorsitzende Leonhard Starsinski an die wechselvolle Geschichte des 1895 gegründeten Vereins, der sich damals zum Ziel gesetzt hatte, Freizeitmöglichkeiten für die arbeitende Bevölkerung und ihre Familien zu schaffen. In Kamp-Lintfort gründete 1922 Jakob Molter die Ortsgruppe der Naturfreunde.

Den Nazis war die Bewegung wegen der politischen Bewusstseinsbildung ein Dorn im Auge – mit der Machtergreifung Hitlers wurde der Verein 1933 verboten, das Vereinseigentum beschlagnahmt und enteignet. Nach dem Zusammenbruch des Dritten Reiches nahmen die Naturfreunde ihre Aktivitäten wieder auf, in Kamp-Lintfort trafen sie sich ab 1947 wieder regelmäßig.

Sanfter Tourismus, Sport und Kultur

Ein Mann der Aufbaujahre war auch der heutige Vorsitzende Leonhard Starsinski, der dem Verein 1951 beitrat und ihn seit 1963 bis heute führt. Weil in den 1960er Jahren die Mitgliederzahlen nach oben schnellten, errichtete der Verein 1975 ein Vereinshaus an der Franzstraße, das 1987 zu seiner jetzigen Größe erweitert wurde. Heute bezeichnen sich die Naturfreunde Deutschlands laut Starsinski als „Verband für Umweltschutz, sanften Tourismus, Sport und Kultur“.

Die Kamp-Lintforter Ortsgruppe trifft sich jeden Freitag im Vereinshaus um, so Starsinski, „bei Musik und Gesang, Tanz und Spielen, bei Dia- und Filmvorträgen, aber auch Diskussionen über Natur und Umwelt, Tagespolitik sowie Vereinsangelegenheiten abwechslungsreiche Stunden in der Gemeinschaft zu erleben“. Dazu werden Wanderungen, Rad- oder auch Bustouren angeboten. Aber auch den Naturfreunden Kamp-Lintfort fehlt wie vielen anderen Vereinen auch, der Nachwuchs. Sich um neue Mitglieder zu kümmern sei daher künftig besonders wichtig, so der Vorsitzende.

