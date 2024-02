Kamp-Lintfort: Nachbarn verfolgen Einbrecher - Festnahme

Kamp-Lintfort Dank aufmerksamer Nachbarn konnte die Polizei in Kamp-Lintfort einen flüchtigen Einbrecher schnappen. Es war nicht sein erstes Vergehen.

Aufmerksame Nachbarn haben am Samstag, 17. Februar, gegen 15.05 Uhr im Bereich des Dachsberger Weges in Kamp-Lintfort einen flüchtigen Einbrecher gemeldet. Laut Polizeiangaben habe dieser zuvor versucht, in ein Wohnhaus einzubrechen. Die Hausbesitzer seien nicht zu Hause gewesen. „Teile der Nachbarschaft hatten sofort die Verfolgung des Flüchtigen aufgenommen und anschließend wurde ein größerer Gartenbereich in der näheren Umgebung bis zum Eintreffen der Polizei gesichert“, heißt es.

Ein eingesetzter Diensthund der Polizei habe den Flüchtigen in einem Garten an der Fliederstraße aufgespürt. Laut Polizei gab der Mann zunächst falsche Personalien an, dies ließ sich jedoch im Rahmen der Ermittlungen aufklären. Die Beamten stellten fest, dass gegen den 30-Jährigen mit serbischer Herkunft mehrere Haftbefehle wegen gleichgelagerter Delikte vorliegen. Ein Gericht verkündete ihm am Sonntag die bestehenden Haftbefehle, der Mann wurde anschließend einer Justizvollzugsanstalt zugeführt.

