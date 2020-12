Kamp-Lintfort: Nach der Laga geht es mit Volldampf weiter

Kamp-Lintfort Zweiter Teil des Jahresrückblicks in Kamp-Lintfort: Was von der Laga übrigblieb und wie es in "Kamp-Landscheidt" weitergeht.

Nach dem ersten Teil unseres Jahresrückblickes für Kamp-Lintfort folgt nun der zweite Teil für die Monate von Juli bis Dezember. Und, klar: Auch hier spielt die Landesgartenschau noch eine wichtige Rolle.

JULI

Während die Landesgartenschau auf einen Rekordmonat zusteuert, kehrt Kumpel Fritz zurück auf seinen angestammten Platz vor dem Rathaus. Für die Umbauarbeiten im Rathausquartier war die Bronzestatue des Bergmanns eingelagert worden. Auch die Arbeiten für die Grünfläche mit Wasserspiel vor dem Rathaus laufen auf Hochtouren. Allerdings: Die Gestaltung sagt nicht allen Kamp-Lintfortern zu.

Am 11. Juli eröffnet das Info-Zentrum Stadt und Bergbau im Schirrhof auch offiziell. Bis dahin hatten schon 8000 Laga-Besucher die 100-Quadratmeter große Ausstellung besucht. Die Stadt hat mit dem Infozentrum große Pläne: Künftig soll von hier aus das touristische Angebot für Kamp-Lintfort gebündelt und organisiert werden.

Die Kultur hat es schwer im Corona-Jahr. Trotzdem findet in Kamp-Lintfort unter Corona-Auflagen der Kultursommer mit ausgewählten Konzerten auf dem Abteiplatz und im Stephanswäldchen statt. Und auch auf der Laga wird das ein oder andere Häppchen serviert. Eins steht schnell fest: Die Lust der Menschen auf ein Live-Kulturereignis ist riesengroß.

Verspätet wegen Corona wird auch das Green FabLab der Hochschule auf dem Laga-Gelände eröffnet. Geplant ist das Green FabLab als praktischer Lernort und offene Hightech-Werkstatt nicht nur für Professoren und Studenten, sondern auch für Schülerinnen und Schüler aus der Region.

AUGUST

Die SPD startet in den Wahlkampf und in Kamp-Lintfort stellt sich überraschend eine neue Wählergemeinschaft der Öffentlichkeit vor: Libra, so der Name der Wählergemeinschaft, will nach eigenen Aussagen frischen Wind in die Kamp-Lintforter Politik bringen.

Das Kamp-Lintforter Kino Hall of Fame steht nach dem ersten Lockdown mit dem Rücken zur Wand. Die Betreiber Anja und Meinolf Thies wenden sich gemeinsam mit anderen Kinobetreibern an die Bundesregierung. Im Stadtentwicklungsausschuss wird beraten, wie mehr Bewohner der Altsiedlung Solarenergie nutzen können. Am Ende wird es einen Kompromiss geben, um das Siedlungsbild zu erhalten.

Die Tierherberge Kamp-Lintfort päppelt eine in Moers ausgesetzte Hündin ohne Pfoten auf. Das Schicksal der Shiba Inu-Hündin rührt viele Menschen.

Ende August kommt die Meldung, die viele Menschen aus der Region erfreut: Die Landesgartenschau wird wegen des verspäteten Starts bis zum 25. Oktober verlängert. Die Geschäftsführung hofft noch einmal auf viele Besucher während der Herbstferien.

SEPTEMBER

Wird der Zechenturm, das Lieblingsfotoobjekt vieler Laga-Besucher, demnächst auch noch Weltkulturerbe? Das Land und die Stiftung Industriedenkmalpflege wollen bei der Unesco beantragen, die Industriekultur verschiedener Städte im Ruhrgebiet – darunter auch Kamp-Lintfort – zum Weltkulturerbe zu erklären. Dabei sein will Kamp-Lintfort übrigens auch bei der Internationalen Gartenausstellung IGA in der Metropole Ruhr in 2027. Die Aussichtsplattform des Zechenturms soll auch nach der Laga weiter begehbar sein. Führungen werden dann im Infozentrum gebucht werden können.

Bei der Kommunalwahl am 14. September erreichen Bürgermeister Christoph Landscheidt und die SPD völlig gegen den Landestrend ein Spitzenergebnis. Trotz dreier Gegenkandidaten (Jürgen Bachmann von den Grünen, Sabine Herrmann von der CDU und Sidney Lewandowski von den Linken) wird Christoph Landscheidt mit 80,41 Prozent der Stimmen erneut zum Bürgermeister gewählt, die SPD baut ihre absolute Mehrheit im Rat sogar noch weiter aus. Neu in den Rat mit zwei Sitzen zieht die Wählervereinigung Libra ein. Großer Verlierer ist die CDU, die zwei Sitze einbüßt. Mit mehr Sitzen im Rat hatten eigentlich auch die Grünen gerechnet. Deren Bürgermeisterkandidat Jürgen Bachmann bringt den großen Erfolg der SPD und ihres Bürgermeisters Christoph Landscheidt mit Humor auf den Punkt: „Was soll man schon machen in Kamp-Landscheidt, wahrscheinlich hätten Merkel, Habeck und Lindner kandidieren können und Landscheidt hätte gewonnen.“

OKTOBER

Das Zechenparkleuchten lässt die Landesgartenschau kurz vor Ende noch einmal in allem Glanz erstrahlen. Nachdem die Laga ihre Pforten am 25. Oktober endgültig schließt, ziehen Stadt und Laga-Geschäftsführung ein positives Fazit – auch, wenn wegen Corona weniger Besucher als erwartet kamen und laut Bürgermeister Christoph Landscheidt mit einem „nicht unerheblichen Defizit" gerechnet werden muss. Immerhin: 450.000 Besucher wollten die Landesgartenschau in Kamp-Lintfort sehen. Schon am Tag nach der offiziellen Schließung beginnen die Arbeiten, um das Gelände wieder zurück zu bauen.

NOVEMBER

Der erneute Lockdown trifft auch in Kamp-Lintfort vor allem das Kino und Gastronomen, aber auch die Pflegeheime oder den Schul- und Kitabetrieb wieder besonders hart. In Kitas und in Schulen gibt es immer häufiger Quarantänefälle. Am 9. November reagiert der Kreis Wesel auf Verkehrsprobleme am Corona-Testzentrum in Rheinberg und eröffnet auf dem ehemaligen Mitarbeiterparkplatz der RAG gegenüber des Zechenparks ein neues Corona-Testzentrum.

Am 14. November öffnet der Zechenpark seine Pforten für die Bürger. Mit dem Tierpark Kalisto, Spiel- und Sportmöglichkeiten und demnächst auch einer Pumptrack-Anlage soll sich der Park künftig auch als Ausflugsziel in der Region etablieren. Im Schirrhof eröffnet das SCI-Kinderhaus als Kita in einem umgebauten historischen Gebäude.

DEZEMBER

Eigentlich verdient der ehemalige Bergmann Stephan Thiel sein Geld mit einer Waschstraße und dem Verleih von Maschinen. Weil er mit seiner Frau Regine etwas gegen Corona tun will, stürzt er sich Hals über Kopf in ein neues berufliches Abenteuer und baut aus dem Stand eine Produktion für FFP2- und FFP3-Schutzmasken auf.

Die Fördergemeinschaft für Bergbautradition kann endlich in ihre Räume im fertig sanierten Schirrhof ziehen. Mit Kita, Vereinsheim, Künstlerateliers, dem Infozentrum und dem Lehrstollen ist das Ensemble nun perfekt.

Am 8. Dezember präsentiert Investor Oliver Bloch seine Pläne für das neue Stadtquartier Friedrich Heinrich. Bloch besitzt bereits Lüfterhalle, Fördermaschinenhaus und die Lohnhalle und will nun die Flächen zwischen Quartiersplatz und Schirrhof kaufen und entwickeln. Geplant ist unter anderem Wohnen für Senioren mit angeschlossenem Pflegebereich, 460 neue Wohneinheiten und bis zu 140 Quadratmeter große Wohnungen mit Blick auf den Zechenpark.

In der Fernsehsendung Aktenzeichen XY wird der 33 Jahre zurückliegende Mordfall an der Kamp-Lintforterin Bärbel Werner neu aufgerollt. Schon während der Sendung gehen zahlreiche neue Hinweise ein. Geprüft wird auch, ob der Mordfall mit einem weiteren ungeklärten Mordfall aus Neukirchen-Vluyn zusammenhängt. Auch das wird im neuen Jahr weiter ein Thema sein.