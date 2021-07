Derzeit sind mehrere Feuerwehrtrupps dabei, den Chemieabfall in Fässern zu entsorgen.

Feuerwehreinsatz Kamp-Lintfort: Müll gerät in Brand – Asdonkshof gesperrt

Kamp-Lintfort. Das Abfallentsorgungszentrum ist nach dem ABC-Alarm immer noch gesperrt. Die Feuerwehr untersucht Müllreste auf weitere Gefahren.

Im Abfallentsorgungszentrum Asdonkshof ist am Mittwochmittag gegen 14 Uhr Müll in Brand geraten. Das Gelände ist momentan gesperrt, die Feuerwehr untersucht den Abfall auf weitere Gefahrenherde. Ob der Asdonkshof am Mittwoch wieder öffnen kann, ist nach derzeitigem Stand fraglich.

Laut Asdonkshof-Geschäftsführer Peter Bollig war in einem Container ein Feuer entstanden, nachdem ein Entrümpler Abfälle aus seinem Lieferwagen entsorgt hatte. Es habe leichten Rauch gegeben, sagt Bollig. Die Betriebsfeuerwehr löschte den Brand, der durch Chemikalien verursacht sein könnte. Derzeit untersucht die Feuerwehr Kamp-Lintfort den Lieferwagen und den darin enthaltenen Müll, um weitere Gefahren auszuschließen und lädt den Müll in Spezialfässer. Die Polizei ist ebenfalls vor Ort. Wie lange die Untersuchung jetzt dauert, könne man noch nicht sagen, so Bollig. Er hoffe, dass man den Asdonkshof heute noch öffnen könne, „aber sicher bin ich mir nicht“.

