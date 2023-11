Kamp-Lintfort: Mit dieser App finden Jugendliche alle Events

Im August wurde in Kamp-Lintfort die Pumptrack-Anlage am Schirrhof offiziell eröffnet. Solche Aktionen sind nun in der App zu finden.

In Kamp-Lintfort gibt es eine neue App für Jugendliche. Gebündelt sind Events, Aktionen und Hilfen. Was die App kann und wo sie zu finden ist.

Kamp-Lintfort. Mit der App „Kali-Eventfinder“ sollen die Jugendlichen bald immer auf dem Laufenden sein. Das teilt die Stadtverwaltung mit.

Vor einiger Zeit wurde eine Umfrage zur Namensfindung der neuen App für Jugendliche in Kamp-Lintfort durchgeführt. Unter den vorgeschlagenen Namen hat „Kali-Eventfinder“ die meisten Stimmen erhalten. Die App ist seit letzter Woche im App Store und im Google Play Store zu finden.

Die App soll Jugendlichen dabei helfen, Events, Ausflüge, Aktivitäten und Gruppen in Kamp-Lintfort zu finden. Über die in der App hinterlegten Beratungsstellen ist es auch möglich, Hilfen in besonderen Lebenslagen zu finden.

An der App mitgewirkt haben anerkannte Träger der freien Jugendhilfe sowie das Amt für Schule, Jugend und Sport. Inzwischen wurde auch ein passendes Logo für die App entwickelt und die App mit Leben gefüllt.

Unter allen Umfrageteilnehmern, die ihre E-Mail-Adresse angegeben haben, wurden insgesamt vier Eintrittskarten für die Hall of Fame verlost. Tobias Hilbig ist der glückliche Gewinner der Kinokarten, so heißt es in der Mitteilung.

Die App soll Events bündeln. Foto: Stadt / KAmp-Lintfort

Links zum Download der App:https://play.google.com/store/apps/details?id=com.appdinx.uyztix2yh6qhttps://apps.apple.com/hk/app/kali-eventfinder/id6471406267

