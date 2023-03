Kamp-Lintfort: Mehr Platz für den Pflegenachwuchs

Kamp-Lintfort. Mit Anbau und Sanierung des alten Schulgebäudes hat die Katholische Bildungsakademie Niederrhein jetzt ihr Angebot für Pflegeazubis modernisiert.

Geplant waren 18 Monate Bauzeit, um an das bestehende Gebäude der Katholischen Bildungsakademie Niederrhein am St. Bernhard-Hospital einen Anbau zu setzen und das alte Schulgebäude zu sanieren. Abgeschlossen sind die Arbeiten für den Neubau nun bereits nach zwölf Monaten – sehr zur Freude von Andre Geurtz, Leiter der Akademie, und Stellvertreterin Beate Kramer.

Entstanden ist ein zweigeschossiger Anbau mit rund 530 Quadratmetern, in dem sich neue Klassen- und Gruppenräume, ein Bürobereich und neue Sanitärräume befinden. Im Zuge des Umbaus werden in den kommenden sechs Monaten noch im alten Schultrakt die vorhandenen Unterrichtsräume wie auch die Sanitär- und Pausenräume modernisiert. Rund 2,5 Millionen Euro wurden in den Ausbau investiert, etwa eine Million davon aus Fördergeldern.

Die Katholische Bildungsakademie Niederrhein ist eine Verbundschule für Pflegeberufe, die von vier Häusern getragen wird: dem St.-Josef-Krankenhaus Moers, dem St.-Josef-Hospital Xanten, dem St.-Clemens-Hospital Geldern und dem St.-Bernhard-Hospital Kamp-Lintfort. Heute bietet sie 252 jungen Menschen eine Ausbildungsmöglichkeit für die Berufe Pflegefachfrau/-mann und Pflegefachassistenz sowie die Weiterbildung für Praxisanleitung an. Die praktische Ausbildung findet in den angeschlossenen Krankenhäusern, in Psychiatrischen Kliniken, in kooperierenden ambulanten Diensten der Akut- und Langzeitpflege sowie in stationären Einrichtungen der Langzeitpflege statt.

Simulation von Patientenbehandlungen

Im neuen Erdgeschoss befinden sich nun zwei weitere geräumige, klimatisierte Klassenzimmer, neue Sanitärbereiche und ein lichtdurchflutetes Sekretariat. Ein Großbildschirm im Eingangsbereich ermöglicht den Auszubildenden einen raschen Überblick über die aktuellen Stundenpläne und die Raumorganisation. Im Obergeschoss gibt es drei Gruppenräume, die dank Faltwänden zu einem gemeinsamen Multifunktionsraum gestaltet werden können. Er bietet Platz für Veranstaltungen, wie beispielsweise die Abschlussfeiern. Ein eigener Demonstrationsraum für die Simulation der Patientenbehandlungen ist ebenso vorhanden. Außerdem befinden sich hier das Lehrerzimmer mit einem eigenen Pausenbereich sowie Büroräume für die 14 Lehrkräfte. Ein offen und modern gestalteter Eingangsbereich mit einem neuen Treppenhaus verbindet die beiden Gebäudeteile.

„Wir freuen uns sehr auf die Möglichkeiten, die wir nun mit den zusätzlichen Räumen haben werden“, so Geurtz. „Unsere Ausbildungen sind wichtige Investitionen in die Zukunft unserer Häuser“, weiß Pflegedirektor Clemens Roeling. Die Ausbildung zur Pflegefachfrau und zum Pflegefachmann dauert drei Jahre. Sie startet zweimal jährlich, jeweils am 1. April und am 1. September. Zusätzlich wird in den neuen Räumlichkeiten nun auch die einjährige Ausbildung zur Pflegefachassistenz mit zunächst maximal 20 Plätzen angeboten. Hier beginnen die Kurse am 1. April.

