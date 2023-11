Kamp-Lintfort: Martinszug mit Feuerwerk am Kloster Kamp

Kamp-Lintfort. Die St. Josef-Schützenbruderschaft lädt zum St.-Martins-Umzug mit anschließendem Feuerwerk. Wann der Zug startet und was Besucher noch erwartet.

Die Kamper St. Josef-Schützenbruderschaft pflegt ihre Traditionen – so auch den Martinszug. Seit vielen Jahren organisiert und plant das Martinskomitee um Marion Willing den Martinszug mit Mantelteilung und Feuerwerk am Kamper Abteiplatz. Am Donnerstag, 9. November, ist um 16.45 Uhr Treffpunkt in der Mühlenstraße Ecke Kirchhoffstraße.

Der leuchtende Umzug zieht mit musikalischer Begleitung des Musikzug Kamp-Lintfort, des Posaunenchores „Christel Lietzow und Freunde“ sowie der Wickrather Sänger durch die Kirchhoffstraße, Hoerstgener Straße über die Rheinberger Straße in die Klosterstraße bis zum Abteiplatz. Die Ankunft auf dem Abteiplatz wird gegen 17.45 Uhr erwartet, dann folgt das Martinsspiel mit Mantelteilung. Anschließend zieht der Zug weiter über Sternstraße, Rheinberger Straße und durch die Klosterstraße erneut zum Abteiplatz.

Dort folgt ein Abschlussfeuerwerk mit musikalischer Untermalung vor dem Kloster. Die Martinstüten können nach Vorlage der Abholkarte bis 19 Uhr in der „Alten Scheune“ in Empfang genommen werden. Ebenso werden Martinsbrezeln – solange der Vorrat reicht – angeboten.

Das Kamper Martinskomitee bietet noch bis Samstag, 4. November, Karten (6 Euro) zum Verkauf an (Haus Bieger, Abteiplatz 11, oder bei Marion Willing unter 02842/9093358). Alternativ können die Karten noch bis Sonntag per E-Mail (st.josef@bruderschaft-kloster-kamp.de) bestellt werden. Die Bruderschaft bietet in einer Hütte an der „Alten Scheune“ heiße und kalte Getränke an, sowie Würstchen vom Grill. Die Anwohner des Martinszugs werden gebeten, ihre Häuser, wie in den vergangenen Jahren, zu schmücken.

