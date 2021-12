Kamp-Lintfort: Männer sprengen Zigarettenautomat mit Böller

Kamp-Lintfort. In Kamp-Lintfort hören Anwohner an Weihnachten einen Knall – und sehe zwei Flüchtende. Jetzt sucht die Polizei weitere Hinweise auf zwei Männer.

Am zweiten Weihnachtsfeiertag hörten mehrere Zeugen in Kamp-Lintfort unabhängig voneinander einen lauten Knall. Als sie nachschauten, stellten sie einen beschädigten Zigarettenautomaten fest, der an einer Hauswand an der Peltonstraße / Ecke Lumley Straße hing.

Die Zeugen beobachteten zwei junge Männer, die auf Fahrrädern flüchteten. Polizeibeamte lösten eine Fahndung aus, die bislang jedoch erfolglos verlief. Die Polizisten stellten dann fest, dass der Automat an einer Seite aus der Verankerung gerissen war.

Zudem hatten die Täter den Automaten mit einem Feuerwerkskörper beschädigt. Durch die Wucht der Explosion war auch die Hauswand betroffen. Da nicht auszuschließen war, dass der ganze Automat herunterfallen könnte, sicherte ein Unternehmen ihn ab.

Die beiden flüchtigen Radfahrer: Beide sind 18 – 25 Jahre alt, 170 cm – 180 cm groß und trugen schwarze beziehungsweise dunkle Kleidung. Einer von ihnen trug zudem weiße Sneakers und eine dunkle Wollmütze. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Kamp-Lintfort, 02842 / 9340.

