In Kamp-Lintfort ist eine Seniorin von zwei Männern überfallen worden (Symbolbild).

Kriminalität Kamp-Lintfort: Männer rauben 83-Jährige in ihrer Wohnung aus

Kamp-Lintfort. Die Frau begegnet einem der Täter im Treppenhaus. Kurz darauf steht der in Begleitung vor ihrer Tür und macht falsche Angaben. Zeugen gesucht.

Eine 83-Jährige Frau ist am Dienstag in ihrer Wohnung in Kamp-Lintfort von zwei Männern ausgeraubt worden.

Nach Angaben der Polizei begegnete die Frau im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses an der Moerser Straße einem unbekannten Mann. Gemeinsam fuhren sie zunächst mit dem Aufzug in das erste Obergeschoss.

Dann verschwand der Unbekannte zunächst im Treppenhaus, stand kurz darauf aber mit einem weiteren unbekannten Mann vor der Wohnungstür der Frau und behauptete, von den Wasserwerken zu sein. Gutgläubig ließ die 83-Jährige beide in ihre Wohnung, um nach dem Verschwinden des Duos festzustellen, dass man ihr eine größere Menge Bargeld gestohlen hatte.

Die Polizei beschreibt die Täter so: 1. Trug einen hellen Parka und eine Mund-Nasen-Bedeckung, sprach akzentfreies Deutsch. 2. Trug einen hellen Strickpullover und eine Jeans sowie einen Bart. Er hatte dunkle Haare und war groß und kräftig. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Kamp-Lintfort, 02842 / 9340.