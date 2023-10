Kamp-Lintfort: Mädchen bei Unfall verletzt - Fahrer flieht

In Kamp-Lintfort ist ein Autofahrer nach einem Unfall geflüchtet (Symbolbild).

Kamp-Lintfort. Eine Rollerfahrerin (15) aus Kamp-Lintfort stößt mit einem Auto zusammen – sie wird dabei verletzt. Die Polizei sucht nach Zeugen und dem Fahrer.

Eine 15-Jährige ist bei einem Verkehrsunfall in Kamp-Lintfort am Montagabend verletzt worden. Der mutmaßliche Unfallverursacher flüchtete, die Polizei fahndet nach ihm und sucht Zeugen.

Die junge Kamp-Lintforterin war am Montag gegen 17.20 Uhr mit einem Elektroroller am Kreisverkehr Friedrich-Heinrich-Allee / Friedrichstraße unterwegs. Dort stieß sie mit einem Auto zusammen, das von der Friedrichstraße aus in den Kreisverkehr einfahren wollte.

Die Jugendliche stürzte und verletzte sich. Der Autofahrer entfernte sich, ohne sich um die Verletzte zu kümmern und seine Personalien zu hinterlassen. Zur ärztlichen Versorgung brachte ein Krankenwagen die 15-Jährige in ein nahe gelegenes Krankenhaus, wo sie nach ambulanter Behandlung wieder entlassen werden konnte.

Diese Beschreibung teilt die Polizei mit: Roter Pkw älteren Baujahres, männlicher Fahrzeugführer, etwa 40 Jahre alt, Glatze mit dunklem Haarkranz, dunkler Bart, Brille, bekleidet mit einer auffallend hellen Jacke. Wer kann Angaben zum Unfallverursacher und zum Unfallhergang machen? Das ermittelnde Verkehrskommissariat bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 02842 / 9340.

