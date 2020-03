Im Kamper Terrassengarten soll im nächsten Jahr unter dem Titel „Herbstpartie Kloster Kamp“ ein dreitägiges Spektakel vom 10. bis zum 12. September bis zu 10.000 Besucher nach Kamp-Lintfort locken. Veranstalter ist der Krefelder Reno Müller, der seit 2004 erfolgreich ähnliche Veranstaltungen an anderen besonderen Orten anbietet.

Die Herbstpartie am Kloster Kamp ist geplant als eine Mischung aus Markt, Messe und Kulturspektakel. Etwa 160 Aussteller aus den Bereichen Mode, Haus und Garten, Schmuck, Kunsthandwerk und Delikatessen werden im Terrassengarten und auf dem Gelände bis hin zum Alten Garten ausgewählte hochwertige Produkte anbieten, dazu kommen verschiedene gastronomische Angebote, Live-Musik und Walking Acts. Ähnliche Veranstaltungen organisiert Müller mit seiner Firma bereits erfolgreich auf Schloss Morsbroich in Leverkusen (30. Mai bis 1. Juni) oder auf Schloss Rheydt in Mönchengladbach (1. bis 3. Mai).

Terrassengarten ist ein idealer Ort

„Wir kombinieren besondere Locations mit besonderen Erlebnissen“, erklärt Müller sein Konzept. Der Terrassengarten am Kloster Kamp sei dafür „ein idealer Ort“, den er vor vielen Jahren schon ins Auge gefasst habe. Damals habe er aber mangels ausreichender Parkmöglichkeiten Abstand genommen. Durch die Landesgartenschau mit ihren nun zusätzlich erschlossenen Parkmöglichkeiten sei die Parksituation im nächsten Jahr kein Problem mehr. Möglich sei auch ein Shuttle-Service, so Müller.

Damit die besondere Atmosphäre des Terrassengartens unterhalb des Klosters bleibt, setzt Müller wie bei anderen Events auf Schlössern und Herrensitzen auf ein einheitliches Bild: Erlaubt sind nur weiße Pagodenzelte.

Lokale Anbieter sollen mit einbezogen werden

Auch bei der Auswahl der Aussteller hat Müller besondere Ansprüche. Wobei er auch plant, lokale Anbieter mit einzubeziehen. Beim Gastro-Angebot gilt für ihn: „Wir sind eine Pommes-Frites-befreite Veranstaltung.“ Gedacht sei sie „für die ganze Familie“.

Als Eintritt für die Veranstaltung sind aktuell zehn Euro geplant. Die Kamper „Herbstpartie“ soll im Jahr nach der Landesgartenschau aber kein einmaliges Erlebnis sein: Die Stadt plane mit Müller eine längerfristige Zusammenarbeit, so Kulturdezernent Christoph Müllmann. Gemeinsam mit der Leiterin des Kulturbüros Petra Niemöller präsentierte er außerdem ein Mammut-Kulturprogramm für Kamp-Lintfort für die nächsten zwölf Monate – unter anderem mit der Extraschicht während der Landesgartenschau.