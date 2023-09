Kamp-Lintfort: Lichtspektakel im Terrassengarten - die Infos

Kamp-Lintfort. „Glanz und Gloria im Gartenreich“ heißt es Ende September im Terrassengarten des Klosters Kamp. Was die Besucher dort erwartet und was es kostet.

Es wird aus Sicht des Bürgermeisters Christoph Landscheidt „einer der Höhepunkte, wenn nicht der Höhepunkt“ der Feierlichkeiten zum Jubiläumsjahr 900 Jahre Kloster Kamp. „Glanz und Gloria im Gartenreich“ heißt es vom 29. September bis 3. Oktober im Terrassengarten am Fuße des Klosters Kamp.

Und das muss sich der Interessierte so vorstellen: Glanz bringen unzählige Lichter, die den gesamten barocken Garten am Abend illuminieren, Kunstobjekte werden angestrahlt. Gloria bringt die musikalische Begleitung, die einerseits aus der Konserve kommen wird, andererseits konnte die Stadt Kamp-Lintfort begabte junge Studenten der Folkwang-Hochschule dafür begeistern, passende Werke live vorzutragen. Mit dabei ist unter anderem der in Kamp-Lintfort wohl bekannte klassische Gitarrist Jan-Christopher Heßling, der passenderweise besonders gerne Werke aus dem Barock und der Romantik spielt.

„Mit dieser Veranstaltung schließt sich ein Kreis“, merkt der Bürgermeister an. Schließlich sei in den achtziger Jahren der Terrassengarten nach seiner Wiedererrichtung mit einem Feuerwerk gefeiert worden. „Aber wir wollten hier jetzt was Besonderes, kein Feuerwerk, sondern etwas Kleineres, Intimeres. Wir wollten auch keine Lasershow“, umschreibt der Beigeordnete Christoph Müllmann das, was die Besucher erwartet. Das Unternehmen Latanza aus Bad Zwischenahn wird das Gartenreich in Szene setzen. Mit den Eventplaner habe man schon bei der Laga gute Erfahrungen sammeln können.

Damit alle Sinne angesprochen werden, gibt es natürlich diverse Stände, an denen es beispielsweise Burger oder mediterrane Spezialitäten gibt, an anderen ein Weinchen oder das Kamp-Lintforter Geilings Bräu.

3000 Besucher je Abend erwartet

Wenn das Wetter einigermaßen mitspielt, hofft die Stadt als Veranstalter auf „3000 Besucher pro Abend“, so Susanne Rous vom Kulturbüro. Gesponsert wird das laut Stadt etwa 100.000 Euro teure Spektakel von den Stadtwerken.

Für die Aufbauten von „Glanz und Gloria“ wird der Terrassengarten schon am Dienstag zuvor, dem 26. September, für die Öffentlichkeit gesperrt. Das Abendprogramm startet an den Veranstaltungstagen um 18 Uhr und endet um 22.30 Uhr.

Tickets für „Glanz und Gloria im Gartenreich“ kosten im Vorverkauf 12 Euro für Erwachsene, Kinder über sechs Jahre zahlen 5 Euro (zzgl.Gebühren). Sie sind erhältlich über Eventim, die Homepage der Stadt sowie im NRZ-Leserladen am Königlichen Hof in Moers. Wer es an der Abendkasse versuchen will, zahlt 15 Euro und sollte unbedingt berücksichtigen, dass dort nur bar bezahlt werden kann. Es gibt zwei Zugänge zum Terrassengarten: einen an der Mittelstraße, der andere von der Sportanlage Alemannia Kamp aus. Dort kann auch geparkt werden, heißt es.

