Kamp-Lintfort: Letztes Mal Musical-Show - Karten zu gewinnen

Kamp-Lintfort Mit der 15. Ausgabe geht eine Ära zu Ende: Für den beliebten Show-Mix mit dem Best of der großen Musicals fällt der Vorhang. Das ist der Grund.

Seit 30 Jahren gastiert der Tourveranstalter Creativ Team mit seinen Musical-Produktionen und hat auch Fans in Kamp-Lintfort, die gleich nach der Jahreswende das Beste aus den großen Musicals sehen wollen. Aber der Sonntag, 21. Januar, wird ein besonderer Termin sein. Denn dann gastiert die Erfolgs-Produktion letztmalig in der Stadthalle.

Es handelt sich um die Abschiedstour der beliebten Show. Danach wird der Vorhang für immer fallen, teilt der Veranstalter mit. Reinhold Vatter schreibt der Redaktion: „Aus Altersgründen werde ich mit 71 Jahren meine berufliche Tätigkeit nach 30 Jahren in der Veranstaltungsbranche aufgeben.“ Wer also noch einmal dabei sein will, sollte sich noch schnell Tickets sichern. Mit Fortunas Hilfe geht es vielleicht noch einfacher: Wir verlosen fünf mal zwei Tickets. Wie das geht, ist der Box zu entnehmen.

Mitschnipsen und mitfühlen, alles möglich bei den „Musical Highlights“ Foto: Holger John / VIADATA Pressefotos

Bundesweit tourte das Ensemble viele Jahre und stieß an vielen Orten auf Begeisterung. Jedenfalls ist das den Pressestimmen zur Show zu entnehmen, in denen von einem „unbeschwerten Abend“ oder einer „Gala-Vorstellung der Extra-Klasse“ die Rede ist. Als Grund sieht der Veranstalter, dass sich „Musical Highlights“ von anderen Produktionen unterscheide. Es werde auf die Stärken der einzelnen Künstler gesetzt, die teilweise schon viele Jahre zum Ensemble gehören. Bei der Programmauswahl würden nur die Highlights geboten, „für die man sonst viele und auch kostenaufwändige Reisen in die unterschiedlichsten Musicalstädte unternehmen muss“. So aber komme das Musical zu den Musikfreunden. Drei Stunden Show bieten einen Streifzug durch die Welt des Musicals.

Die unterschiedlichen Musikstilrichtungen sind dafür verantwortlich, dass die Besucher auf hohem Niveau unterhalten werden. Gefühlvolle Balladen zum Mitschwärmen, fetzige Pop-Nummern zum Mitschnipsen und dramatische Melodien zum Mitfühlen – alles an einem Abend.

Kartenverlosung Die Redaktion verlost 5 x 2 Tickets für die Veranstaltung „Musical Highlights“ am 21. Januar, 18 Uhr, in der Stadthalle Kamp-Lintfort. Wer gewinnen möchte, schickt eine E-Mail mit dem Stichwort „Musical“ an lok.moers@nrz.de. Bitte darin den Namen, Adresse und Telefonnummer nennen, damit wir die Gewinner benachrichtigen können. Einsendeschluss ist Donnerstag, 11. Januar. Resttickets zum Preis von 47,90 bis 69,90 inkl. aller Gebühren sind bei allen bekannten Vorverkaufsstellen, unter der Hotline 069 902839 86, adticket.de, eventim.de und musical-highlights.com erhältlich. Für Kurzentschlossene ist ab 17 Uhr auch die Abendkasse für eventuell noch vorhandene Restkarten geöffnet.

Wer Musicals mit ihren unterschiedlichen musikalischen Stilrichtungen mag, ist bei „Musical Highlights“ richtig und kann sich auf einen schwungvollen Abend mit tollen Stimmen, bekannten Musical-Songs und Stars zum Anfassen freuen.

Mehr Informationen zur Show, zu den Interpreten und zahlreiche aktuelle Medienberichte sind auf der Homepage der Produktion „musical-highlights.com“ zu finden.

