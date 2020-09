Kamp-Lintfort: Land und Stadt geben Geld für Corona-Helfer

Auch Jugendliche des SCI-Jugendcafés halfen in der Krise ehrenamtlich – bei der Lintforter Tafel.

Kamp-Lintfort. Die schnelle Hilfe von Bürgern für Bürger in der Corona-Krise wird belohnt. Die Stadt Kamp-Lintfort stockt die vom Land gezahlte Summe sogar auf.

Das Land NRW hat für Initiativen, die während der Corona-Pandemie ehrenamtliche Hilfen für Kamp-Lintforter Bürger angeboten haben, 2650 Euro zur Verfügung gestellt. Um ein deutliches Zeichen der Wertschätzung für dieses Engagement zu setzen, stockt die Stadt Kamp-Lintfort diese Gelder aus eigenen Mitteln auf, so dass insgesamt 4000 Euro zur Verteilung an ehrenamtliche Initiativen zur Verfügung stehen. Diese ehrenamtlichen Initiativen können bis zum 30. September 2020 eine Förderung ihrer Auslagen formlos beantragen.

Ein Zeichen der Wertschätzung

Bürgermeister Christoph Landscheidt freut sich über die NRW-Initiative: „Zusammen mit dem Land setzen wir ein Zeichen der Wertschätzung und Anerkennung für das besondere ehrenamtliche Engagement vieler Menschen hier vor Ort während der Corona-Krise.“ Sozialdezernent Christoph Müllmann ergänzt: „Wir wollen die ehrenamtlichen Aktivitäten mit unserem Beitrag besonders unterstützen und bringen so auch unseren Dank zum Ausdruck. Ohne die vielen Ehrenamtlichen, die in der Krise Verantwortung übernommen haben, hätten wir die vielfältigen Herausforderungen der Pandemie nicht so gut meistern können.“

Ein Auswahlgremium der Freiwilligenagentur Kali Aktiv und der Stadt Kamp-Lintfort wird im Oktober über die Vergabe der Gelder entscheiden. Formlose Anträge bis 30. September an die Stadt Kamp-Lintfort, Koordinierungsstelle Bürgerengagement, z.H. Frau Lötters, Am Rathaus 2, 47475 Kamp-Lintfort oder birgit.loetters@kamp-lintfort.de. Rückfragen: 02842 / 912 318.