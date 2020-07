Kamp-Lintfort: Laga knackt die 200.000-Marke

Kamp-Lintfort. Als 200.000. Besucherin ging Silke Schulze Dinkelborg durch das Eingangstor. Bürgermeister Christoph Landscheidt wartete mit einem Blumenstrauß.

Passend zur Halbzeit der Sommerferien begrüßten Bürgermeister Prof. Dr. Christoph Landscheidt und Andreas Iland, Prokurist der Landesgartenschau, in dieser Woche den 200.000. Besucher am Haupteingang des Zechenparks an der Friedrich-Heinrich-Allee.

Silke Schulze Dinkelborg aus Gronau-Epe freute sich über den Empfang und einen Blumenstrauß als Aufmerksamkeit: „Meine Tochter fragte bereits im Vorfeld, ob wir hier nicht auch Blumen für unseren Garten kaufen würden. Dass wir gleich zu Beginn unseres Besuches einen Blumenstrauß bekommen haben, ist toll!“https://www.nrz.de/region/niederrhein/landesgartenschau-2020-in-kamp-lintfort-informationen-fuer-besucher-und-programm-id228327253.html

Gemeinsam mit ihren zwei Töchtern sowie ihrem Ehemann wollte sie einen Ferientag verbringen und den Aufenthalt auf der Landesgartenschau als kleine Auszeit vom Alltag genießen. „Besonders gespannt sind wir auf den Lehrstollen, die Tiere im KALISTO und auf die Ausstellungsbeiträge, damit wir auch Ideen für unseren Hof sammeln können“, fügte sie hinzu.

„Es ist ein großer Erfolg für uns, dass wir – rund zweieinhalb Monate nach Eröffnung und inmitten der Pandemie-Zeit – den 200 000. Besucher in Empfang nehmen können“, erklärte Bürgermeister Christoph Landscheidt, Aufsichtsratsvorsitzender der Landesgartenschau, glücklich. Besonders die Tatsache, dass die Landesgartenschau auch als Ausflugsziel für Familien genutzt werde, freue ihn sehr, so der Bürgermeister weiter.