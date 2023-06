Kamp-Lintfort: Ladendieb attackiert Detektiv im Discounter

Kamp-Lintfort. In einem Kamp-Lintforter Discounter stellt ein Ladendetektiv einen mutmaßlichen Ladendieb. Als die Polizei kommt, eskaliert die Situation.

Die Polizei hat einen Ladendieb festgenommen. Gegen ihn wird nun wegen mehrerer Delikte ermittelt.

Der Vorfall ereignete sich am Mittwochmittag, wie die Polizei am Freitag mitteilt. In einem Discounter an der Pestalozzistraße beobachtete ein Ladendetektiv, wie ein 36-jähriger Moerser Waren aus den Regalen nahm und in seine Jacke steckte. Danach ging er zur Kasse und bezahlte einige Waren, nicht jedoch das, was er in seiner Jacke verstaut hatte.

Der Detektiv sprach ihn hinter dem Kassenbereich an und bat ihn in sein Büro. Als er den mutmaßlichen Dieb bat, seine Taschen zu entleeren, reagierte der Mann aggressiv und versuchte zu flüchten. Dabei schlug und schubste er den Detektiv, der ihn jedoch festhalten und die Polizei rufen konnte.

Polizisten müssen mutmaßlichen Ladendieb fesseln

Bei der Überprüfung durch die eingesetzten Polizisten verhielt sich der Mann weiter aggressiv und trat nach dem Detektiv. Er musste daraufhin gefesselt werden. In seiner Jacke fanden die Beamten Diebesgut im Wert von 60 Euro. Zudem führte er griffbereit ein Taschenmesser an seinem Schlüsselbund und ein Multitool in seiner Bauchtasche, sowie Betäubungsmittel mit sich. Die Überprüfung ergab, dass der 36-Jährige zur Zeit ohne einen festen Wohnsitz ist und ein Waffenbesitzverbot gegen ihn vorliegt.

Die Beamten nahmenihn vorläufig fest. Da er augenscheinlich unter dem Einfluss berauschender Mittel stand, ordnete eine Richterin des Amtsgerichtes Moers eine Blutprobe an.

Den Mann erwartet nun ein Strafverfahren wegen räuberischen Diebstahls und Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz.

