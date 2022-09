Kamp-Lintfort: KulturCamp stärkt mit Reise Kontakt nach Prag

Kamp-Lintfort. Ein Wiedersehen und kulturelle Highlights – das erlebten jetzt Mitglieder des KulturCamps in Prag. Weitere Projekte laufen bis zum Jahresende.

Der Verein KulturCamp e.V. ist von seiner Reise in in die tschechische Hauptstadt Prag zurück. 25 Mitreisende und Mitglieder des Vereins bekamen bei dem Kulturaustausch nicht nur die Gelegenheit, die „Goldene Stadt“ kennenzulernen, sondern auch die Chance, Musiker Lukas Cermak und Sängerin Sara Hoblova wiederzusehen. Beide Künstler waren im Mai auf Einladung des KulturCamp e.V. zu Gast in Kamp-Lintfort und die Stars bei der Veranstaltung „Prager Frühlingsabend“ im Schirrhof.

Zwei Tage konnten die Reisenden die Stadt mit ihren Sehenswürdigkeiten erkunden. Das KulturCamp hatte zur ersten Orientierung zunächst zu einer Rundfahrt mit einer nostalgischen Bimmelbahn durch enge, romantische Straßen und steile Gassen hinauf auf das Burgviertel „Hratschin“ geladen. Abschließendes Highlight der „Kult-Tour“ war am Vorabend der Abreise eine von Cermak und dem KulturCamp organisierte Schiffsfahrt auf der Moldau mit einer gemeinsamen Bilderausstellung der KulturCamp–Künstler Jacqueline Bind und Frank Reinert, heißt es in einer Mitteilung des Vereins.

Ebenfalls großen Anklang fand eine gemeinsame musikalische Darbietung von Lukas Cermak und Andrea Canta mit tschechischen Liedern und Elvis Presley-Songs im Lounge-Style, die Andrea Canta zusammen mit Frank Reinert neu arrangiert und aufgenommen hat. Zu finden ist das Projekt bei Spotify oder YouTube unter dem Namen „Elvis Lounge feat. Andrea Canta“. Am nächsten Morgen hieß es dann Abschied nehmen – verbunden mit dem Wunsch auf ein baldiges Wiedersehen in Kamp-Lintfort.

Weitere Pläne für den Winter

Mit seiner Bilanz in den ersten 15 Monaten seines Bestehens ist der Verein Kulturcamp zufrieden. In dieser Zeit habe man über 50 Mitglieder gewinnen können, mehrere Konzerte und Ausstellungen veranstaltet und einen Bekanntheitsgrad über die Stadt- und nun auch Landesgrenzen hinaus geschaffen, so der Vorstand.

Die nächsten Projekte sind bereits terminiert: Im November startet ein Workshop „Kreatives Adventskranzbasteln“ für Kinder und Jugendliche Vom 1. bis zum 31. Dezember findet erneut eine Ausstellung im Schirrhof statt. Dort präsentieren sich die Kulturcamp-Künstler abwechselnd im Ein-Wochen-Rhythmus. Am 23. Dezember findet zum zweiten Mal das Weihnachtskonzert „Kali-Christmas“ im Schirrhof statt. Das Programm dazu wird rechtzeitig bekannt gegeben.

Weitere Infos zum KulturCamp: www.kultur-camp.club

