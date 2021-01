Kamp-Lintfort: "Kultur jetzt nicht zu planen, wäre falsch"

Kamp-Lintfort. Kann man das Kulturjahr 2021 planen? Es ist den Versuch wert, sagt Kamp-Lintforts Kulturdezernent. Zwei Absagen stehen dennoch fest.

Kulturhungrige sind im vergangenen Jahr nicht richtig satt geworden. Absage nach Absage, Verschiebung um Verschiebung reihten sich seit März immer wieder aneinander. Schon wieder ist das Land im Lockdown, mindestens bis zum 31. Januar. Lässt sich das neue Kulturjahr 2021 überhaupt planen?

„Jetzt gar nicht zu planen fände ich falsch“, setzt Kamp-Lintforts Kulturdezernent Christoph Müllmann ein eindeutiges Signal. „Wir versuchen weiter zu planen – so weit wir Chancen sehen, dass es umgesetzt werden kann.“ Er könne sich auch jetzt noch vorstellen, dass ab dem zweiten Quartal 2021 Veranstaltungen unter bestimmten Schutzbestimmungen machbar sind, so der Dezernent: "Unser Ziel ist, all das zu machen, was möglich ist. Im Interesse der Besucher und der Kulturschaffenden."

Freilichttheater auf Kamp ins nächste Jahr verschoben

Eine große Absage steht allerdings jetzt schon fest: Turnusmäßig hätte in diesem Jahr das Freilichttheater am Kloster Kamp im Sommer über die Bühne gehen sollen. Die beliebte Open-Air-Veranstaltung ist mit Blick auf Unwägbarkeiten wegen Corona aber bereits abgesagt: „Wir können nicht erwarten, dass wir im Sommer Veranstaltungen ganz ohne Auflagen durchführen können. Beim Freilichttheater hätten 400 Menschen dicht an dicht gesessen. Das mit Abstand durchzuführen macht keinen Sinn. Entweder hätten dann nicht alle Zuschauer Sicht auf die Bühne oder man müsste es mit deutlich weniger Besuchern durchführen.“ Letzteres wäre für Stadt und Sponsoren zu kostspielig gewesen. Deshalb habe man gemeinsam beschlossen, das Freilichttheater in 2022 zu schieben, so Müllmann.

Extraschicht mit Zechenparkfest

Ein im vergangenen Jahr ausgefallenes Großevent soll dennoch stattfinden: „Stand jetzt planen wir, bei der Extraschicht in Verbindung mit einem Zechenparkfest teilzunehmen“, sagt Müllmann. Bislang gebe es Signale der Organisatoren, das auf mehrere Standorte im Ruhrgebiet verteilte Großereignis durchzuführen.

Weiter geplant ist auch, das Abo-Theater mit einer Veranstaltung monatlich (die nächste für den 31. Januar terminierte wird aber wohl abgesagt werden müssen). Weil vorerst wohl auch in der Stadthalle noch weiterhin auf Abstand gesessen werden muss, sind die daher weniger gewordenen Karten nur für Abonnenten reserviert und kommen nicht in den freien Verkauf.

Auch das städtische Kulturangebot für Kinder und Jugendliche wird weiter geplant, bereits im vergangenen Jahr haben die Mitarbeiter Pakete für zuhause geschnürt.

Kammermusikfest: Termin im Juli gesetzt

Für die Kamper Konzerte ist statt des Rokokosaals der Schirrhof vorerst als Konzertort angedacht. „Die Konzerte sind durchgetaktet, auch Ersatztermine stehen bereits fest“, sagt Organisatorin Jeannette von der Leyen. Denn auch hier gilt: „Wir fliegen auf Sicht, wie alle anderen.“ Erfreulich: Der Termin für das Kammermusikfest Kloster Kamp ist mit der Woche vom 18. bis 25. Juli gesetzt. „Das wird sicherlich nicht so, wie wir es bisher gekannt haben“, sagt von der Leyen. Denkbar seien weniger Konzertorte als üblich, auch, wie man es mit den offenen Proben halten werde, stehe noch nicht fest. Allein: „Als Musiker erwarten wir die, die wir eigentlich für 2020 eingeladen hatten.“

Einziger Wermutstropfen: Das ursprünglich für das Frühjahr angesetzte Kinder- und Jugendmusikfestival Kloster Kamp mit seinen Schulprojekten ist komplett ins nächste Jahr verschoben. Die Schulen seien in der Corona-Krise besonders belastet, viel Unterricht sei ausgefallen. Und ein Musikprojekt, an dem zeitgleich über 100 Schüler teilnehmen könne sie sich beim besten Willen derzeit nicht vorstellen, so von der Leyen.

Kunst gucken in der Orangerie

Eine Neuerung wartet voraussichtlich ab Sommer auf Kunstinteressierte: Die Galerie Schürmann macht zwei Mal im Jahr die Orangerie im Terrassengarten zum Ausstellungsort. Kunst gucken - ob in echt oder virtuell - kann man weiterhin in regelmäßigen Abständen in der Galerie Schürmann, aber auch im Zentrum Kloster Kamp. Auch Zentrumsleiter Peter Hahnen trotzt der Pandemie und setzt auf neue Formate in der Abteikirche. Fertig durchgeplant ist auch sein Ausstellungsjahr im Gewölbekeller und im Museum Kloster Kamp - die aktuellen Coronaregeln immer im Blick.