Die Lage ist wie sie ist. Und die ist im Moment für die Kunst mehr als bescheiden. Abgesagte Ausstellungen, vorzeitig abgebrochene Ausstellungen, Stille in den Ateliers, in denen sonst Kurse laufen. Kunst kann auch Home-Office, dachte sich die Kamp-Lintforter Künstlerin Barbara Ziebuhr , und entwarf – zunächst für eine ihrer treuen Gruppen gedacht – die Aktion „Kunst trotzt“.

Sie packte für jeden Teilnehmer einen Briefumschlag. Darin ein postkartengroßes Stück einer ihrer eigenen Arbeiten und die Aufforderung, damit bitteschön zu machen, was sie wollen; „einarbeiten, weiterführen, überarbeiten, verändern, aufgeben, zerreißen, verstärken“. Hauptsache, es entsteht was Neues. Einzige Beschränkung: im gleichen Format bleiben. Und eine Bitte: „Macht es nicht zu kompliziert. Fangt einfach an.“

Aktion „Kunst trotzt“: Kleine Kunstwerke in Postkartengröße. Foto: Privat

Ein Thema gibt es auch: „Winterzeit und Sternenzauber“. Dazu mögen die Teilnehmer der Aktion bitte ein paar Zeilen schreiben. „Mit dem Thema wollte ich ein bisschen vom allgemeinen Corona-Gestöhne ablenken“, erklärt Barbara Ziebuhr. Denn, auch das ist ihr aufgefallen in der kurzen Zeit, als Kurse mal stattfinden konnten: „Es gibt so viel Schwermut bei den Menschen. Und sie waren so froh, was machen zu können, wo sie mal nicht über Corona nachdenken mussten.“

Da sind ihre Kursteilnehmer nicht allein. Denn mittlerweile hat sich aus der hübschen Idee quasi ein europaweit getragenes Projekt entwickelt. Kurz nachdem die Kamp-Lintforterin auf ihrer Facebook-Seite die Idee vorgestellt hatte, kamen aus dem Stand Anfragen von Künstlern aus Italien, Frankreich, Schweden, aus der Schweiz. Wieder andere haben die Idee begeistert aufgenommen und ihrerseits eine Aktion gestartet. „Das wurde auf einmal ein Selbstläufer“, staunt Ziebuhr. Inzwischen sind gut 50 Briefumschläge mit „Home-Office-Aufgaben“ verschickt. Wer mitmachen will, sollte bis zum 5. Dezember seine Arbeit zurückschicken. Sogar den frankierten Rückumschlag hat die Künstlerin beigelegt.

Bei den Postkarten gibt es eine Obergrenze

Viel mehr als 60 Karten sollen es nicht werden. Sonst wird es am Ende unübersichtlich. Denn Ziel der Aktion ist es, dass am Ende die Initiatorin ihren Teil des Home-Office erledigt. Sie will die vielen Postkarten zu einem Gesamtkunstwerk zusammenfügen. Nächstes Ziel: „Vielleicht kann man ja auch im nächsten Jahr wieder ausstellen.“

Noch ein Ziel: „Womöglich lassen sich die Gedanken zum Thema zu einem Büchlein zusammenfügen“, hofft die Künstlerin. Darin könnten dann so Sätze stehen wie „Kunst ist Schokolade für den Kopf“. Dieses Zitat aus einem der ersten Rückläufer aus „Kunst trotzt“ hat Ziebuhr auf Facebook gestellt.

Eine technische Neuerung im Atelier

Und damit das Leben wieder süßer wird, muss die Kunst aus der Lähmung raus, findet die Kamp-Lintforterin. Zu still ist es wegen Corona geworden. „Kunst entsteht ja nicht um den Tuns willen. Kunst ist dazu gemacht, dass sie gesehen wird, dass man sich bei Kunst begegnet und miteinander darüber spricht“, findet sie.

Dinge, die alle gerade nicht möglich sind. „Ich sehe es ja ein, dass die Beschränkungen sein müssen, aber wir Künstler brauchen nun mal den direkten Kontakt“, erklärt Barbara Ziebuhr. Da sei ihre Idee vielleicht eine kleine Perle. Und ansonsten stehe sie in den Startlöchern, sobald es wieder losgehen kann. Denn manche Künstler können durchaus praktisch denken: „Ich habe Raumluftfilter für mein Atelier angeschafft.“