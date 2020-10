Kamp-Lintfort: Kontaktbeschränkungen treffen Senioren hart

Kamp-Lintfort. Karin Olefs-Bringsken leitet die Begegnungsstätte 50plus in Kamp-Lintfort. Sie weiß, was Senioren in der Krise am meisten zu schaffen macht.

„Wir sind noch da und lassen uns nicht entmutigen.“ Die Botschaft auf dem Flyer für das Herbstprogramm der Begegnungsstätte 50plus an der Vinnstraße sollte in schwierigen Tagen den Blick auf bessere Zeiten lenken. Das fällt aktuell nicht leicht: Nach der coronabedingten Komplettschließung Anfang März muss die Seniorenbegegnungsstätte womöglich erneut eine Zeit lang geschlossen bleiben.

Geplant war, möglichst lange offen zu halten

Eigentlich hatte Leiterin Karin Olefs-Bringsken, nachdem der Kreis Wesel vor anderthalb Wochen zum Risikogebiet erklärt worden war, geplant, das Haus unter verschärften Kontaktregeln in Absprache mit Ordnungs- und Gesundheitsamt so lange wie möglich für ihre Senioren offen zu halten und sofort reagiert: Das Kursangebot wurde reduziert, die wenigen noch stattfindenden Kurse noch einmal geteilt, so dass pro Kurs nur noch fünf Teilnehmer zugelassen waren. Dennoch scheint es so, dass auch dieses Konzept eine erneute Schließung nicht verhindern kann.

Karin Olefs-Bringsken mit Besuchern der Begegnungsstätte beim Rosenfest vor drei Jahren. Das Einzugsgebiet der Begegnungsstätte 50plus zieht sich über ganz Kamp-Lintfort. Foto: Ulla Michels / FUNKE Foto Services

Wie rege die Begegnungsstätte genutzt wird und wie wichtig sie für ältere Menschen in Kamp-Lintfort ist, zeigen die Zahlen: 7500 Besucher kamen im vergangenen Jahr in die Begegnungsstätte, nutzten das große Kursangebot oder genossen das Beisammensein an Spieleabenden, im Singkreis oder bei Kinonachmittagen.

Die Hälfte der Besucher aus dem Vorjahr

„In diesem Jahr sind wir jetzt ungefähr gerade mal bei der Hälfte. Und ich fürchte, da wird nicht mehr viel dazukommen“, so Olefs-Bringsken. „Dabei“, sagt sie, „waren wir im Spätsommer gerade wieder so richtig drin.“

Um in Corona-Zeiten bessere Möglichkeiten des Zusammenseins zu schaffen, hatte die Leiterin mit ehrenamtlichen Helfern den Garten hinter dem Haus mit schmucken Pavillonzelten in einen Begegnungsgarten umgestaltet. Seit Mitte August hatte es dort immer wieder Veranstaltungen gegeben. „Sich treffen können, tut der Seele gut“ – diesen Satz hat die Leiterin der Begegnungsstätte in diesen Wochen oft gehört – und er hat sie berührt: „Die Menschen waren sehr dankbar. Das hat uns beflügelt, weiterzumachen.“

Wie schwer die erneuten Kontaktbeschränkungen gerade Senioren treffen, weiß sie aus Erfahrung. „Ich hätte nicht gedacht, wie schnell es geht, dass Menschen vereinsamen“, sagt Olefs-Bringsken. Älteren Menschen mache es in der Krise am meisten zu schaffen, zu wenig Kontakte zu haben. Liebgewonnene Gewohnheiten, wie eben auch ein spontaner Besuch in der Begegnungsstätte, seien zeitweise weggebrochen.

Es geht jetzt auf den Winter zu

Dazu kommt: „Beim ersten Lockdown haben viele gedacht: ,Ach, das sind jetzt zwei Monate und dann geht’s weiter.’ Dass das nicht so ist, macht den Menschen jetzt, wo es auf den dunklen kalten Winter zugeht, schwer zu schaffen“, weiß die Leiterin der Begegnungsstätte.

Jetzt wird es für Karin Olefs-Bringsken wohl wieder erst einmal darum gehen, den Kontakt zu den Besuchern zu halten – per Telefon.