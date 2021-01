Kamp-Lintfort: Kloster Kamp stärkt mit einem Corona-Segen

Kamp-Lintfort. Am Kloster Kamp gibt es ab nächster Woche einen „Corona-Segen“. Wer mag, kann an der Corona-Faust Kerzen oder Blumen ablegen.

Im Kloster Kamp gibt man sich im Kampf gegen das Coronavirus nicht geschlagen: Ab dem kommenden Dienstag, 2. Februar, gibt es künftig jeden Dienstag und Donnerstag um 12 Uhr einen „Corona-Segen“.

Der Leiter des Geistlichen und Kulturellen Zentrums Kloster Kamp, Peter Hahnen, bietet rund um die von Bildhauer Thomas Heweling geschaffene Corona-Faust im Außenbereich des Spendencafés des Klosters eine fünfminütige Andacht zum Gedenken und Stärken in der Pandemie mit dem „Segen von Kloster Kamp“ an. Auch hier, so Hahnen, gelte das Motto des Zentrums: „Alle sind willkommen, auch die Nicht-So-Frommen!“

Zusätzlich können ab kommenden Dienstag Blumen, Karten und Kerzen rund um die Corona-Faust abgelegt werden. Möglich ist das montags bis freitags von 10 bis 16 Uhr. Warum diese Aktion? Man wolle Corona „zeigen, was ein Haken ist“, sagt Hahnen in einer Ankündigung an die Presse:

„Wir lassen uns von Corona das Leben nicht nehmen. Wir zeigen uns solidarisch. Wir setzen auf himmlisches „Mehr“ und bitten um Gottes Beistand. Wir zeigen unseren Protest gegen ein kleines Virus, das so viel zerstören kann.“ Dazu könne man Gott auch um seinen Segen bitten für Menschen die täglich in Kampf und Sorge stehen um Kranke und Sterbende, genauso aber auch für Eltern, die sich um ihre Kinder sorgen.