Kamp-Lintfort: Kino zeigt Mitmach-Film für die Kleinsten

Am 10. Dezember geht die Reihe „Mein erster Kinobesuch“ zum letzten Mal in diesem Jahr über die Leinwand.

Kamp-Lintfort „Mein erster Kinobesuch“ bietet ein besonderes Erlebnis für junge Kinder - ohne Reizüberflutung. Alle Infos zum Film, Karten und Terminen.

Das Kino Hall of Fame in Kamp-Lintfort bietet für die kleinsten Besucher eine besondere Veranstaltungsreihe an. Die heißt „Mein erster Kinobesuch“. Am Sonntag, 10. Dezember geht sie für dieses Jahr letztmals an den Start.

Auf dem Programm steht dann ein ganz besonderer Film. „Aschenbrödel und der gestiefelte Kater“ ist ein Mitmachfilm. Das heißt: Artig und still im Kinosessel sitzenbleiben gibt’s bei diesem ersten Kinobesuch nicht. Die Kleinen dürfen mitsingen, mitklatschen, mitmachen.

Über Paul und den Märchenbären

Darum geht‘s: Für Paul (5) und seinen treuen Begleiter, dem Märchenbären, ist eine Welt ohne Märchen unvorstellbar. Er und seine Familie müssen ihr ländliches Zuhause verlassen und ziehen in das große unbekannte Berlin. Paul fühlt sich sehr schnell einsam und unwohl ohne seine Freunde und sein Baumhaus. Das ändert sich, als er auf magische Weise eine Märchenhütte entdeckt, in der alle Märchenwesen leben. Der gestiefelte Kater bittet Paul um Hilfe: Wenn Paul – zusammen mit dem jungen Publikum – bei „Aschenbrödel“ und „Der gestiefelte Kater“ ins Geschehen eingreift, leben die Märchen weiter! Paul findet nicht nur neuen Mut, sondern auch Freunde fürs Leben. Und so treten die Schauspieler des 60-minütigen Familienspaßes direkt von der Leinwand aus mit den Kindern im Kinosaal in Kontakt und fordern zum Mitmachen auf.

Bis zu 1000 Besucher strömen laut Mitteilung in das Kamp-Lintforter Kino je Veranstaltung mit einem Film für die jüngsten Zuschauer und deren Eltern unter besonderen Rahmenbedingungen. „Mein erster Kinobesuch“ steht für besonders kindgerechtes Kino ohne Reizüberflutung für die Kleinsten.

Die Vorstellungen werden anmoderiert und laufen ohne Vorprogramm sowie mit reduzierter Lautstärke, heißt es weiter. Das Licht im Saal wird während der gesamten Vorstellung nicht komplett heruntergefahren und das Angebot wird nur in den kleinen und mittelgroßen Sälen gezeigt für eine bessere Orientierung der Kinder. Die ersten Sitzreihen werden gar nicht verkauft, um genügend Abstand zu den Helden auf der großen Leinwand zu garantieren.

Das sind die Vorführungszeiten

Der Vorverkauf läuft. Zwölf Vorstellungen befinden sich im Angebot. Die Startzeiten: 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:15, 12:45, 13:15, 13:45, 14:00, 14:30, 15:00 und 15:30. Der Eintritt kostet für alle Besucher 2,50 Euro. Tickets gibt es online auf hall-of-fame.website und an den Kinokassen.

