Kamp-Lintfort: Kino feiert Geburtstag - mit Rabattaktionen

Kamp-Lintfort Die Hall of Fame wird fünf Jahre alt. Das wird gefeiert – auch mit Film-Specials und Aktionen. Was alles geboten wird – hier der Überblick.

Man glaubt es kaum: Das Kamp-Lintforter Kino Hall of Fame feiert am 7. Februar seinen 5. Geburtstag. Wie das Kino ankündigt, warten zu diesem Anlass zahlreiche Specials und viele Geburtstagsangebote auf die Kinobesucher.

Bei den Specials zum runden Geburtstag steht natürlich die Zahl „5“ im Mittelpunkt. Fünf Tage, vom 7. bis einschließlich zum 11. Februar, soll das Jubiläum gebührend gefeiert werden.

Tickets für 5,55 Euro

Zum Beispiel mit einer „Special-Ladies-Night“(Tickets: 5,55 Euro) am Donnerstag, 8. Februar. An diesem Tag steht die Kino-Reihe ganz im Zeichen von Big Apple, besten Freundinnen, Cosmopolitan, Mode und Sex: Vor dem Film „Sex and the City“ (19 Uhr) warten bereits vor dem Film ab 18 Uhr passende Gesprächspartner auf die Damen.

Eines der Highlights in fünf Jahren Fall of Fame: Der Besuch von Henning Baum anlässlich der Premiere seines Films „Der letzte Bulle“. Foto: Arnulf Stoffel / FUNKE Foto Services

Weiter geht es am Freitag, 9. Februar, mit dem Start der Twilight-Saga. Fünf Jahre Hall of Fame treffen auf fünfmal Twilight, der Ticketpreis beträgt auch hier jeweils 5,55 Euro an allen Terminen. Vorstellungsbeginn ist jeweils um 18 Uhr: Freitag, 9. Februar: Twilight – Biss zum Morgengrauen; Freitag, 16. Februar: New Moon – Biss zur Mittagsstunde; Freitag, 23. Februar: Eclipse – Biss zum Abendrot; Freitag, 1. März: Breaking Dawn – Biss zum Ende der Nacht, Teil 1; Freitag, 8. März: Breaking Dawn - Biss zum Ende der Nacht, Teil 2.

Posterbörse: Erlös geht ans Tierheim

Die Posterbörse der Hall of Fame hat bereits eine kleine Tradition. Sie kehrt am Freitag, 9. Februar, von 16 bis 22 Uhr zurück ins Foyer: Auf Interessierte warten dann wieder viele verschiedene Poster, Banner und Aufsteller. Von „Taylor Swift bis Horror, und von Komödie bis Action- oder Kinderfilm wird für jeden etwas dabei sein“, versprechen die Organisatoren. Der Erlös geht in diesem Jahr an das Tierheim in Kamp-Lintfort.

Am Samstag, 10. Februar, startet um 15.15 Uhr ein weiteres besonderes Event. Das „Matrix“-Triple-Feature haben sich Hall-of-Fame Kunden zum runden Geburtstag gewünscht. Die Saga bietet mit den drei „originalen Teilen“ satte sieben Stunden Unterhaltung auf der großen Leinwand der Hall of Fame. Besucher dürfen gerne Decken und Kissen mitbringen, um sich im Kinosaal für „einen spannenden Kino-Ganztag“ gemütlich einzurichten. Weil so viel Kino mitunter auch hungrig macht, ist für ein besonderes Speisenangebot in den Pausen (optional) gesorgt. Der Preis pro Folge beträgt natürlich auch hier wieder 5,55 Euro.

Preisnachlässe in der Geburtstagswoche

Eine Kaffee-Klatsch-Sonderausgabe wartet am Sonntag, 11. Februar, auf Familien. Gezeigt wird um 15 Uhr „Jim Knopf und die Wilde 13“ für – 5,55 Euro. Der gemütliche Nachmittag soll ein Treffen der Generationen sein – neben Kuchen, Kaffee und Tee gibt es dann auch Kakao und Donuts für den Nachwuchs.

Während der Geburtstagswoche runden Preisnachlässe beim Ticket, vor allem am Mittwoch, bei Gutscheindosen und bei Gastro-Menüs die Sonderaktionen ab. Der Vorverkauf für Veranstaltungen läuft. Alle Informationen zu Highlights, Sonderpreisen und Tickets gibt es auf hall-of-fame.website und an den Kinokassen.

