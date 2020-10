Kamp-Lintfort: Kinder dürfen beim Spielplatzbau mitreden

Kamp-Lintfort. Im Neubaugebiet Wohnen an der Fossa wird ein Spielplatz gebaut. Attraktionen sind eine vier Meter hohe Schaukel und eine Seilkletteranlage.

Ein neuer Spielplatz soll am Wohngebiet „Wohnen an der Fossa“ entstehen. Für die Ausgestaltung des Spielplatzes wurden bei einer Bürgerbefragung Kinder und Eltern aus dem Wohngebiet beteiligt.

Bürgermeister Christoph Landscheidt begrüßte die rund 65 Gäste, die neben der zukünftigen Spielplatzfläche zusammenkamen: „Wir wollen einen Spielplatz, der sich ganz nach den Bedürfnissen der Kinder des neuen Wohngebietes richtet. Bei dem Bau vorheriger Spielplätze, beispielsweise an der Franzstraße, am Pappelsee, aber auch auf der Laga, haben wir gute Erfahrungen mit der Einbindung von Kindern und Eltern gemacht. Deshalb sollen die Kinder selbst entscheiden, welche Spielgeräte sie in ihrer Siedlung haben wollen!“

Anke Oymann vom Grünflächenamt: „Der Spielplatz richtet sich vor allem an die direkten Anwohner im Wohngebiet „Wohnen an der Fossa“ und soll neben den großen Spielplätzen im Zechenpark und am Pappelsee eine Ergänzung im Nahbereich sein.“ Ihre Kollegin Nicole Lohbeck ergänzt: „Eines der Highlights wird eine rund vier Meter hohe Schaukel, die es so in Kamp-Lintfort noch nicht gibt. Zusätzlich gibt es ein Trampolin, das auch von Rollstuhlfahrern genutzt werden kann.“

Neben den Spielgeräten werde es einen „trockenen“ Bachlauf mit naturnahen Materialien wie beispielsweise Findlingen geben, die zum Klettern und Balancieren einladen. Bei der Wahl der Spielgeräte entschied sich die Mehrheit der Eltern und Kinder für ein Spielschiff mit Rutsche für die Kinder von 0-3 Jahren, für die Kinder von 3-6 Jahren für die Sandbaustelle mit Sandbaggern und für die Kinder ab 6 Jahren für eine rund 12 mal 12 Meter große Seilkletteranlage mit integriertem Trampolin. „Wenn alles reibungslos klappt können bereits im April die ersten Kinder den neuen Spielplatz nutzen“, so Landscheidt.