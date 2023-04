Kamp-Lintfort: Karten für Lichterfest sind nun erhältlich

Kamp-Lintfort. Kamp-Lintfort veranstaltet Lichterfestival „Glanz und Gloria“. Es erinnert an das Essener Parkleuchten. Wann es stattfindet und wo es Karten gibt

Der Kartenvorverkauf für die Lichtinstallation „Glanz und Gloria im Gartenreich“ Ende September ist angelaufen. Wenn die Dunkelheit hereinbricht, werden Terrassen- und Barockgarten, Brunnen, Orangerien und die Baumachsen in festlicher Beleuchtung erstrahlen. Musik ertönt und weitere Installationen auf den Rasenparterres werden zu sehen sein. Besucherinnen und Besucher sind eingeladen, dieses Erlebnis entspannt zu genießen, begeistert zu flanieren und das Gesamtensemble – neu und einzigartig in Licht getaucht – zu entdecken, heißt es in einer Mitteilung der Stadt.

Vom 29. September bis zum 3. Oktober findet die Lichtinstallation „Glanz & Gloria im Gartenreich“ täglich von 18 bis 22.30 Uhr statt. Das Kamper Gartenreich wird dabei mit Kunstobjekten und Licht in Szene gesetzt. Musikalische Akzente im Terrassengarten bilden ein Highlight der Inszenierung.

Tickets für Erwachsene liegen im VVK bei 12 Euro, ermäßigte Tickets kosten 10 Euro, Kinder ab 6 Jahren zahlen 5 Euro. Der Ticketverkauf läuft mit Eventim Light über die Startseite der Stadt Kamp-Lintfort (www.kamp-lintfort.de). Für weitere Bezahl- und Versandoptionen können Tickets auch direkt über Eventim.de gekauft werden, hier fallen zusätzliche Gebühren an.

