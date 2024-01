Kamp-Lintfort: Karnevalskostüm zu klein? Einfach umtauschen

Kamp-Lintfort Im Kalisto fanden sich am Sonntag zahlreiche Familien ein, um ihren Kostümfundus zu erneuern. Wie das außergewöhnliche Konzept funktioniert.

Wie eine Fee herumlaufen und alle verzaubern, als mutige Piratin die Welt erobern oder doch als Astronaut gedanklich zum Mond fliegen – an Karneval ist das möglich. Es braucht nur das passende Kostüm dazu. Genügend Kostümauswahl bot am Sonntag die Kinderkostüm-Tauschbörse im Tierpark Kalisto.

Das Kalisto-Team hat sich mit Chefin Stephanie Winkendick erneut einiges einfallen lassen, damit die Gäste in schöner Atmosphäre nach Karnevalskostümen stöbern konnten. „Im Vorfeld haben wir einen Aufruf gestartet und viele Leute haben uns Karnevalskostüme gespendet, die sie nicht mehr benötigen“, sagt Winkendick. Der Clou: „Wer ein Kostüm mitbringt, kann sich ein anderes mitnehmen. Für jedes gespendete Kostüm haben wir eine Freikarte herausgegeben. Wer kein Kostüm findet, kann die Freikarte behalten und bekommt einen Besuch im Tierpark“, erklärt Winkendick.

Kalisto-Mitarbeiterin Lena Siemens zeigt, was es Tolles zu entdecken gibt. Foto: Oleksandr Voskresenskyi / FUNKE Foto Services

Mit der Freikarte gibt es auch den Zugang zur Tauschbörse, die im hinteren Gebäudeteil des Kalisto stattfindet. Unter dekorativ aufgehängten Girlanden bietet sich auf zahlreichen Kleiderbügeln ein buntes Bild unterschiedlichster Kostüme in allen Farben und Formen. „Es sind insgesamt gut 30 Stück – von Größe 96 bis 164, also für verschiedene Altersklassen“, sagt Lena Siemens, die im Kalisto mithilft.

Passende Accessoires gibt es dazu

Ein kleines, rotes Marienkäfer-Cape mit schwarzen Punkten, Indianerkostüme mit vielen Taschen als Stauraum, das Ritteroberteil, die Jacke in Erdbeeroptik oder der neonpinke Hawaii-Dress: Hier bleiben keine Wünsche offen. Außerdem gibt es noch die passenden Accessoires wie Perücken, Stirnbänder, Handschuhe und Hüte dazu.

Durch die vielen Kostüme stöbert auch die 30-jährige Kamp-Lintforterin Lorena mit ihren Kindern Lena (2) und Noah (4): „Wir sind zum ersten Mal hier und finden es toll. Alles ist geordnet und die Idee, die Kleidung nicht wegzuwerfen, sondern weiterzugeben, ist gut“, sagt Lorena. Ob ihre Kinder fündig geworden sind? „Klar, Noah wird an Karneval Polizist und Lena Pippi Langstrumpf.“ Aus Lüdenscheid ist Familie Gardemeier zu Besuch: „Wir kombinieren unseren Besuch bei dem sonnigen Wetter direkt mit einem Ausflug in den Tierpark“, sagt Mutter Elisabeth, die mit ihrem Mann Tim und ihren drei Kindern die Tauschbörse besucht. Vier Kostüme werden es schließlich für die Söhne Lian (3) und Luis (7) und Tochter Zoe (10): „Ein Indianerkostüm und mehrere Comic-Charaktere aus Kinderserien. Die Kostüme tragen wir bei Karnevalsfeiern in der Schule und Kita“, sagt die Familie.

Kinderdisco an Karnevalsfreitag

Gelegenheit, die Kostüme anzuziehen, gibt es auch im Kalisto am Freitag, 9. Februar, und Samstag, 10. Februar, bei der Kinderdisco. Karten gibt es unter presse@kalisto-tierpark.de

