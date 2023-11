Kamp-Lintfort: Kamera soll Lehrstollen einbruchsicher machen

Kamp-Lintfort. Die Fördergemeinschaft für Bergmannstradition reagiert auf Einbrüche am Schirrhof. Wie die Kumpel jetzt den Kontakt zur Jugend halten.

Über 14 neue Gesichter freut sich die Fördergemeinschaft für Bergmannstradition. Darunter seien auch sieben, die „den Altersschnitt deutlich nach unten drücken“, so Vorsitzender Norbert Ballhaus anlässlich der jüngsten Mitgliederversammlung im Alten Kasino. Damit gehören dem Verein jetzt 609 Mitglieder an.

Die neuen jungen Mitglieder (etwa zwischen 30 und 45 Jahre alt) stammen aus dem Projekt der Patenschaft für den Sport- und Skaterpark, der gleich neben dem Vereinssitz am Schirrhof liegt. Inzwischen gebe es vier Spielplatzpaten aus der Fördergemeinschaft, die sich mit anderen um die Anlage und die jungen Nutzer kümmerten, wie Manfred Swiatly berichtete. So entstand auch der Kontakt zu den neuen Mitgliedern. Sie sind erwachsene Sportler, die inzwischen auch die Kinder auf der Anlage anleiten und die für die Idee des Erhalts der Bergmannstradition gewonnen werden konnten. Für „das Brückenbauen zur Jugend“ bedankte sich Norbert Ballhaus bei den Aktiven des Vereins.

Auch Negatives hat sich ereignet: Nachdem in der am Schirrhof benachbarten Kita zweimal und beim SCI im Schirrhof ein Mal eingebrochen wurde, wurde nun im Lehrstollen und im Vereinsheim sicherheitshalber eine Video-Überwachungsanlage installiert.

Die Finanzen des Vereins sind mit einem Plus von gut 30.000 Euro gesichert, wie Kassierer Herbert Gratzer berichtete. Zudem verzeichne man bis jetzt schon 6000 Besucher im Förderturm und im Lehrstollen. Was auch gut sei, so Ballhaus, denn man müsse bereits für 2027 sparen, um das 40-Jährige des Vereins zu feiern. Auch solle es 2025 wieder eine eigene Barbara-Feier geben.

Termine noch dieses Jahr: Während des Weihnachtsmarktes (30. November bis 10. Dezember) ist der Förderturm für Besichtigungen geöffnet.

