Kamp-Lintfort: Jetzt als Nachwuchs-Steuer-Profi bewerben

Kamp-Lintfort. Finanzamt in Kamp-Lintfort sucht Azubis und Studenten für die duale Ausbildung. Online-Bewerbungen sind jetzt möglich. Womit das Finanzamt wirbt.

Das Online-Portal für Bewerbungen zur dualen Ausbildung und zum dualen Studium beim Finanzamt Kamp-Lintfort im Jahr 2024 ist geöffnet. Bewerbungen sind ab sofort unter www.ausbildung-imfinanzamt.de möglich.

„Wir bieten eine spannende Ausbildung und ein abwechslungsreiches, praxisorientiertes Studium mit attraktiver Vergütung ab 1.350 Euro - von Anfang an. Zusätzlich erhalten die neuen Kolleginnen und Kollegen ein Tablet. Im Anschluss an Ausbildung und Studium bietet unsere Finanzverwaltung neben vielen anderen Vorzügen einen sicheren Arbeitsplatz, vielfältige Tätigkeiten mit modernen Arbeitsbedingungen und einem hohen Maß an Familienfreundlichkeit sowie unterschiedliche, individuelle Entwicklungsperspektiven“, erklärt Ulrike Sondermann, Leiterin des Finanzamts Kamp-Lintfort.

Viele Möglichkeiten

Die Steuerexpertinnen und -experten können nach ihrem Abschluss im Finanzamt arbeiten, in der Betriebsprüfung, bei der Oberfinanzdirektion, im Ministerium der Finanzen und bei der Steuerfahndung eingesetzt werden oder sich zum IT-Spezialisten im Rechenzentrum entwickeln.

In die Praxis integriert

Die Studierenden und Auszubildenden sind von Beginn an in die praktische Arbeit im Finanzamt integriert. Sie wechseln zwischen Praxisblöcken und den Theorieteilen an der Hochschule für Finanzen im Wasserschloss Nordkirchen sowie den Außenstellen in Hamminkeln und Herford. Sie lernen die Theorie an den modernen Standorten in Wuppertal, Bonn Bad Godesberg und Rhede.

Wer sich für den Start im Ausbildungs- oder Studienjahr 2024 bewerben möchte, kann dies ab sofort unter www.ausbildung-im-finanzamt.de tun. Für das dreijährige Studium müssen Bewerberinnen und Bewerber das Abitur oder die Fachhochschulreife mitbringen, für die zweijährige Ausbildung die Fachoberschulreife oder einen gleichwertigen Bildungsabschluss.

Informationen rund ums Studium, die Ausbildung und die Karrieremöglichkeiten in der Finanzverwaltung NRW sind unter www.die-zukunftsteuern.nrw zu finden oder können beim Bewerbungsteam der Finanzämter unter 0251 /934 1720 erfragt werden.

