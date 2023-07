Kamp-Lintfort: Jeremy Fragrance von Beachparty ausgeladen

Kamp-Lintfort. Der Parfüm-Influencer Jeremy Fragrance sollte bei der Beachparty in Kamp-Lintfort auftreten. Warum der Veranstalter ihn nun ausgeladen hat.

Ursprünglich sollte bei der Beachparty 2023 in Kamp-Lintfort auch Jeremy Fragrance, ein aus dem Fernsehen und Internet bekannter Parfüm-Influencer, mit seinen neusten Songs auf der Bühne auftreten (wir berichteten). Doch nach einem bizarren Auftritt beim OMR-Festival (Online Marketing Rockstars Festival) im Mai dieses Jahres wurde er nun von der Beachparty in Kamp-Lintfort ausgeschlossen.

„Respekt, Gleichberechtigung und ein friedliches Miteinander, haben die oberste Priorität bei der Beachparty“, erklärt Veranstalter Thorsten Kalmutzke in einer Pressemitteilung an die Redaktion, „deswegen haben wir uns kurzerhand dagegen entschieden, Jeremy Fragrance bei uns auftreten zu lassen“.

Das soll Jeremy Fragrance beim OMR-Festival gesagt haben

Laut Medienberichten soll Jeremy Fragrance auf dem Festival frauenfeindliche und sexistische Aussagen getätigt haben. Sätze wie „Ich könnte pro Tag fünf Mädels bumsen, ich könnte euch alle verarschen“ oder „Gib mir das geile Essen, stimulier mich sexuell, Baby; gib mir die geile Musik, Alter“ sollen gefallen sein.

