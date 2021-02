Kamp-Lintfort hilft Senioren beim Einstieg in digitale Welt

Kamp-Lintfort. In Corona-Zeiten ist digitale Kommunikation wichtiger denn je. Kamp-Lintfort will Senioren mit Tipps und konkreter Hilfe neue Chancen eröffnen.

Digitalisierung kann wesentlich zu einem selbstbestimmten Leben und zu einer umfassenden Teilhabe am gesellschaftlichen Leben beitragen – gerade in diesen schwierigen Zeiten. Digitale Kommunikation bietet auch älteren Menschen die Chance, aktiv gegen Einsamkeit vorzugehen. Die Stadt Kamp-Lintfort will Senioren und Seniorinnen jetzt eine Brücke in die digitale Welt bauen.

Unterschiedliche Studien besagen, dass über die Hälfte der Altersgruppe Ü60 online ist und das Internet zunehmend an Bedeutung gewinnt. Das heißt aber auch, dass fast genauso viele Menschen in diesem Alter noch offline sind. Der Grund dafür ist nicht unbedingt generelles Desinteresse: Viele Ältere sind sich der Vorteile bewusst, wollen aber die digitale Welt besser erklärt bekommen, um den Nutzen besser verstehen zu können. Ihre Hoffnung ist, mehr Vertrauen und Sicherheit zu gewinnen.

Hier setzt die Stadt Kamp-Lintfort an und will mit konkreten Tipps und Beispielen Hilfestellung leisten. Dabei sollen Kontakt- und Informationsmöglichkeiten über Internetportale wie zum Beispiel Seniorenportal.de aufgezeigt werden und zur aktiven Nutzung anregen.

Unterstützt wird die Stadt dabei zum einen durch die Aktiven der 50plus-Gruppe aus dem Geisbruch, die schon seit vielen Jahren Kurse zum Umgang mit PC, Tablet oder Smartphone anbietet. Zum anderen steht die Jugendagentur der Freiwilligenagentur „kaliaktiv“ auch für dieses Vorhaben zur Verfügung. Junge Engagierte können zunächst vorwiegend online oder telefonisch eins-zu-eins im Umgang mit der digitalen Welt behilflich sein.

Am Mittwoch, 3. März, 11 Uhr, soll es dazu eine erste Online-Veranstaltung geben. Hier ist es erforderlich, dass sich Interessierte mit ihrer E-Mail-Adresse bei der städtischen Mitarbeiterin Jeannette Fritz anmelden. Teilnehmer erhalten dann eine E-mail, in welcher der Link zu der Online-Veranstaltung sowie Hinweise und ein kurzes Video enthalten sind, wie sie Zugang dazu erhalten. Anmeldung bei Jeannette Fritz, 02842/912 272, oder jeannette.fritz@kamp-lintfort.de.