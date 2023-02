Kamp-Lintfort: Hier ist ehrenamtliche Hilfe notwendig

Kamp-Lintfort. Vorlesen, Schulbetreuung, Kindertafel: Die Freiwilligenagentur „Kaliaktiv“ hat Angebote für Ehrenamtlerinnen und Ehrenamtler in Kamp-Lintfort.

Viele Menschen möchten sich ehrenamtlich engagieren, wissen manchmal aber nicht wie. In Kamp-Lintfort gibt es für solche Fälle die Freiwilligenagentur „Kaliaktiv“. „Gemeinsam gestalten“ ist das Motto der Freiwilligenagentur, also: Da anpacken, wo gerade Hilfe benötigt wird.

Anke Stark von „Kaliaktiv“ informiert über aktuelle Möglichkeiten, sich ehrenamtlich zu engagieren. Zum Beispiel sucht die Ebertschule Lesepatinnen oder Lesepaten, die mit Kindern im Grundschulalter einzeln lesen üben. Mit einem Kind lesen Interessierte etwa 15 bis 20 Minuten in einem für sie reservierten Raum und begleiten das Kind dann zurück in die Klasse, um dort das nächste Kind abzuholen.

Das sind die aktuellen Angebote von „Kaliaktiv“

Der Caritasverband sucht Menschen, die eine Familienpatenschaft übernehmen möchten. Ausführlich eingearbeitet und fachlich begleitet werden die Familienpatinnen und -paten von der Ehrenamtskoordinatorin der Caritas, Martina Rensen-Michaelis.

Im Bereich der Schulbetreuung sucht die Caritas Menschen, die Lust und Zeit haben, Kinder für ein Hobby zu begeistern oder neue Interessen zu wecken. Möglichkeiten zu unterstützen gibt es an der Grundschule am Niersenberg und den Grundschulen am Pappelsee (Standorte Eyllerstraße und Montplanetstraße).

„Unsere kleine Farm“ beinhaltet die Umgestaltung des Bewohnergartens des Awo-Seniorenzentrums. Betreuungsassistent/innen unterstützen die Ehrenamtlichen bei der Gartenpflege. Vielleicht hat auch jemand Interesse daran, mit den Bewohnern das geerntete Gemüse zu verarbeiten?

Der Verein Klartext für Kinder sucht Fahrer, die die mobile Kindertafel (einen ehemaligen Linienbus) abholen und diesen zu seinem Einsatzort bringen. Da keine Personen mit diesem Bus transportiert werden, wird kein Personenbeförderungsschein benötigt, sondern lediglich ein Führerschein der Klasse 2. Die Fahrer assistieren den Damen und Herren bei der Essensausgabe für die Kinder und fahren am Ende den Bus wieder auf seinen Stellplatz zurück.

Das Jugendamt der Stadt Kamp-Lintfort sucht ehrenamtliche Vormundschaften / Patenschaften für minderjährige Kinder. Das Jugendamt bildet engagierte Bürger und Bürgerinnen zur Vorbereitung dieser Aufgaben aus und steht bei der Ausübung beratend und unterstützend zur Seite. Der Zeitrahmen liegt bei 4 bis 6 Stunden im Monat.

Die Tafel Kamp-Lintfort benötigt Verstärkung für die Arbeitsbereiche Warentransport – als Fahrer oder Beifahrer und die Warensortierung und –ausgabe.

Interesse? Hier geht’s zu „Kaliaktiv“

Weitere Informationen zu den Angeboten erhalten Interessierte von Anke Stark, Tel. 0172/62 47 140, info@kaliaktiv.de oder auf der Homepage www.kaliaktiv.de. Jeden Dienstag und Donnerstag von 9 bis 12 Uhr und nach Terminvereinbarung berät Anke Stark Interessierte in der Außenstelle des Amtes für Soziales und Wohnen der Stadt , Freiherr-vom-Stein-Straße 32.

