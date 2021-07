Kamp-Lintfort: Heuernte mit nostalgischen Maschinen

Kamp-Lintfort. Im Kamp-Lintforter Zechenpark wird jetzt die Ernte eingefahren: Norbert Büsch und Stephan Koeters mähen mit Oldtimer-Traktor die Wiesen.

Aktuell kann man im Zechenpark das Heuen der Wiesen beobachten. Die trockene Wetterlage über mehrere Tage ist ideal, um die Wiesen zu mähen. Mit dem Mähen soll der Artenreichtum der Blumenwiesen erhalten werden. Am artenreichsten bleiben die Wiesen, wenn sie ein- bis dreimal pro Jahr gemäht werden. Anzahl und Zeitpunkt sind abhängig vom Graswuchs: Je nährstoffreicher der Standort, desto früher und häufiger muss geschnitten werden.

Am ersten Tag wird die Wiese gemäht, an den darauffolgenden Tagen muss die Biomasse durch tägliches Wenden getrocknet werden. Die so getrockneten Wiesenpflanzen wie Gräser, Kräuter und Hülsenfrüchtler bezeichnet man dann als Heu. Dabei können die reifen Blumensamen ausfallen und der Blumenanteil bleibt stabil.

Stephan Koeters und Norbert Büsch übernehmen die Arbeiten auf insgesamt fünf Hektar Zechenparkfläche und nutzen das Kräuter-Heu im Anschluss als Viehfutter. Sie verlassen sich bei allen Arbeitsgängen wie Mähen, Auseinanderstreuen des Mahdgutes, Wenden und reihenförmiges Schwaden des Heus auf ihre Oldtimer-Traktoren aus den 1960-er und 1970-er Jahren, die sie aufwendig restauriert und instandgehalten haben. Für eine perfekte Heuernte kommen dazu auch die passenden Maschinen wie Kreiselmäher, Heuwender, Schwader und eine Ballenpresse aus dem Jahre 1963 im Zechenpark zum Einsatz.

Trotz der vergleichsweise späten Mahd aufgrund der vorangegangenen langen Regenperiode erwarten die Landwirte nach dem Mähen einen zweiten Blühaspekt mit spät blühenden Arten wie Wilde Möhre, Malve und der violett blühenden Flockenblume...

